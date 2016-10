Rdeči alarm: tako se obnaša prevarant

Včasih je neprijetnosti mogoče predvideti in se jim tako tudi izogniti. Če dragega prepoznate v naslednjem, lahko pričakujete najslabše. Če seveda ne boste dovolj hitro ukrepali.

Odkrito se spogleduje z drugimi

Svoje dejanje lahko opravičuje, kakor hoče, in se izgovarja na moški nagon, češ da mora gledati, a eno je pogledati, drugo pa se odkrito spogledovati celo tedaj, ko ste z njim v družbi. To ne pomeni, da je moški, temveč, da vas ne spoštuje, mu ni mar za vaše občutke in se z njimi ne bo ukvarjal, ko se mu bo ponudila priložnost za konkretnejšo akcijo.

Kar izgine

Če vaš novi fant vsake toliko izgine, se vam ne oglaša na telefon ter ne veste, kje je in kaj se z njim dogaja, vas zagotovo ne želi spustiti na vse ravni svojega življenja. To ni dober znak. Nekdo, ki vam je predan, se bo zagotovo potrudil, da vas ob njem ne bodo mučili dvomi. On tak nedvomno ni, saj se samo zabava in le vprašanje časa je, kdaj bo stekel v objem druge.

Varal je prej

Predhodna opozorila še pridobijo težo, če veste, da je bil vaš dragi v prejšnjih zvezah nezvest. Ne mislite, da ga boste lahko spremenili. Spremeni se lahko samo sam, a glede na njegovo vedenje ni videti, da bi imel voljo za to, da bi zaživel drugače in se začel ozirati tudi na čustva osebe, ki mu trenutno greje posteljo.