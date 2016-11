Razlogi za sebičnost

1. Ko nista dovolj skupaj



Kakovosten odnos pomeni, da si oba partnerja zanj vzameta dovolj časa, da ga lahko negujeta in razvijata, včasih pa eden od partnerjev tega preprosto ne zmore. Razlogi so lahko različni in jih poskusite razumeti, nič pa ni narobe, če partnerja tudi sami kdaj pustite pri miru in preživite nekaj kakovostnega časa sami s seboj. Zaslužite si!



2. Ko vas je v odnosu preveč



Saj veste, kako pravijo: preveč babic, kilavo dete, in z odnosom ni nič drugače. Partnerski odnos potrebuje le dva, drugi pa naj se ne vmešavajo, tudi če gre za družinske člane ali prijatelje. Takrat bodite sebični in postavite mejo, mislite nase, ne na druge.



3. Ko ste nesrečni



In vam partner ne zna, ne more ali noče pomagati – takrat si pač pomagate sami in poskrbite za svoje počutje, seveda v mejah dogovorjenega. Če gre za več kot slab dan ali par takih in ste v odnosu ves čas nesrečni, pa je treba pomisliti, ali ste na pravem mestu.

4. Ko imate prav

Včasih preprosto veste in čutite, kaj morate storiti v določeni situaciji, da bo prav, čeprav se partner s tem ne strinja. Načeloma naj bi poiskali kompromis, a včasih to ni mogoče, zato se kdaj prepustite intuiciji, da bo poskrbela za razvoj dogodkov. Če niste imeli prav, bodite pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje vedenje, pač nihče ni popoln.



5. Ko je kaj dobro za oba



Pravijo, da moški vidijo daleč, ženske pa globoko, zagotovo pa nihče ne vidi vedno vsega pravilno. Če torej menite, da je nekaj dobro za oba, da bo vama bo prineslo koristi in da se bo odnos zaradi tega še lepše razvijal, naredite ta korak, tvegajte in naj vas vodi zdrava pamet, pomešana z intuicijo. Pa srečno!