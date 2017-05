Razhodi nove dobe

Čeprav razhodi nikoli niso prijetni, je z malce obzirnosti in pravo taktiko mogoče nekoliko omiliti ter ublažiti neprijetne občutke zaradi njih. A če je to veljalo nekoč, sodobne generacije ubirajo povsem drugačne poti.

Brez slovesa

Vse več je parov, ki se ne razide 'tradicionalno' (prepir, pogovor, opravičilo, dokončna odločitev), temveč eden preprosto izgine. Da, prav ste prebrali. V nekem trenutku se zdi vse v najlepšem redu, v naslednjem pa on (ali ona) brez besed odide. Brez pojasnila in običajnega slovesa se nekdo odloči zvezo končati ter ponikne brez sledu.

Neprimerno

V študiji, ki so jo izvedli snovalci aplikacije za spoznavanje Plenty of Fish, se je izkazalo, da je bilo kar 80 odstotkov uporabnikov, starih od 18 do 33 let, zapuščenih brez vsakršnega pojasnila. Kje je vzrok za to, še ni povsem dognano, strokovnjaki za razmerja pa opozarjajo, da nikakor ni primerno in pri tistem, ki je zapuščen brez pojasnila, pusti težke psihične rane, ki jih je brez pravih odgovorov nemogoče zaceliti in se po takšnem razhodu spustiti v nov, kvalitetnejši odnos.