Razhod, ki zadaja najgloblje rane

Nič novega ni, da so lahko razhodi zelo težki in boleči, študija univerze Cornell pa je dokazala, da je en še prav posebej neprijeten in njegovo prebolevanje zahteva daleč največ časa.

Gre za razhod, ki vključuje tretjo osebo. Kot so ob zaključku zapisali avtorji, ljudje najbolj in najdlje trpijo, kadar jih partner zapusti zaradi druge osebe in znatno manj, kadar v zgodbo ni vključen nekdo tretji.

Fenomen so poimenovali komparativno zavračanje: partner novi ljubezni nameni prednost pred čustvi do osebe, s katero je bil v zvezi.

Občutki, ki jih v zapuščenem prebudi tovrstni razhod so podobni tistim, ki se pojavijo tedaj, kadar delodajalec za delavno mesto, za katerega je nekdo prepričan, da bi ga povsem dostojno opravljal, izbere drugega kandidata.

Strokovnjaki menijo, da k temu v znatni meri poleg vseh drugih negativnih čustev ob razhodu pripomore tudi občutek manjvrednosti, izključenosti in zapostavljenosti, kar na posameznikih pusti globlje rane, kot zgolj konec ljubezni ali izguba dela.