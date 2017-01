Raje bi bradatega

Za resno zvezo si vsaka želi odločnega, možatega in – bradatega. Tako je, brada je tista dodana vrednost, ki moške loči na tiste, ki so zreli za zakon, in tiste, ki bodo po zrelosti vedno –– dečki.



Tako ugotavljajo znanstveniki v ameriški reviji Journal of Evolutionary Biology: ženske se preprosto ne morejo upreti privlačnosti brade, ki po mnenju večine ponazarja pripravljenost za dolgotrajno zvezo, očetovstvo, odgovornost in moč za premagovanje številnih ovir v življenju. Tisti, ki redno skrbijo za gladko kožo na obrazu in odstranijo vsako dlačico, ki pokuka na plan, imajo torej manj možnosti za zakon, no, po drugi strani pa si lahko obetajo več avanturic in kratkotrajnih razmerij.



V ameriški raziskavi je sodelovalo več kot osem tisoč žensk, ki so kandidate za zakon izbirale prek fotografij. Zanimivo, prav vse bi – če bi se odločale zgolj po videzu – za partnerja raje imele bradatega moškega, mnoge pa so ocenile, da jih kosmat videz spominja na neustrašne vikinge.