Protistresni položaji

Spolna terapevtka iz Michigana v ZDA Megan Stubbs opaža, da vse več njenih strank ženskega spola toži o težavah pri doseganju orgazma, čeprav so sicer zdrave in na vrhuncu moči. No, na vrhuncu je tudi njihova raven stresa, čemur se dandanes težko izognemo, žongliranje z zahtevno službo, majhnimi otroki in družabnim življenjem zahteva davek.

Ključno je, pravi Stubbsova, da se sprostimo in si dovolimo uživati v dvoje s partnerjem, in ko si brez slabe vesti vzamemo čas drug za drugega, poskusimo položaje, ki po njenem zatrjevanju preženejo stres in prinesejo vrhunec.

Fizični stik sprosti endorfine in pomirja živce.

Pasji položaj je med njimi, saj mora ženska pri njem partnerju prepustiti kontrolo – in to je ključno za njeno sprostitev. Torej, partner ima nadzor nad dogajanjem, vi pa se lahko prepustite le užitku in se osredotočite nanj.

Žlička, ko sta oba na boku in on za njo, je idealen položaj oziroma dokaz, kako lahko fizični stik sprosti endorfine in pomirja živce. Ker zahteva veliko stika kože ob kožo, se boste hitro umirili, ležanje tako tesno skupaj pa bo dobrodejno vplivalo tudi na partnerjevo morebitno napetost.

Tudi ko je ženska na trebuhu in ima boke malce dvignjene, partnerju prepusti nadzor in si tako tlakuje pot do sprostitve, a v tej pozi gre še za nekaj drugega – po napornem dnevu lahko končno ležite, se pomirite in popolnoma zaupate moškemu.

Kavbojski položaj, ko je on na vrhu, sicer spominja na tradicionalnega misijonarskega, a ker ima lažji dostop do klitorisa, vas lahko popelje do boljšega in močnejšega orgazma. Zanj pa vemo – ni boljše protistresne tabletke!