Priljubljeni ženski rituali po seksu

Običajno ženske pripravi na seks namenijo veliko časa. Depilacija, izbira pravega perila, prhanje, losjoni za kožo, parfum, čista posteljnina, primerna svetloba so le nekatere od stvari, ki jim, preden padejo v strasten objem, namenijo dokajšno mero pozornosti. Kaj pa, ko se akcija zaključi? Večina najprej teče na malo potrebo, nato pa nastopi čas za druge rituale. Kaj največkrat storijo?

Preverijo, koliko je ura

Trajalo je več kot 20 minut? To je nov rekord!

Preverijo kondom



Diskretno in neopazno, a prav to je edini način, da se prepričajo, ali seksi dejanje ne bo pustilo neljubih posledic.

Izogibajo se posledicam

Torej vsemu, kar je na rjuhah mokrega in lepljivega. Res je, madeži so dokaz dobro opravljenega dela, a to ne pomeni, da se med razvajanjem želijo valjati po njih.

Odgovorijo na zamujene klice

»Oprosti, mama, prhala sem se.«

Odpovedo uro večerne telovadbe

Za danes je bilo kardio vaj dovolj.

Razmišljajo o rjuhah

Natančneje o tem, da bodo znova morale zamenjati posteljnino. Majhen davek za velik užitek.

Iščejo izgubljeno perilo



In se jim zazdi, da pod posteljo živi bitje, ki spodnje perilo, ko pade na tla, hitro skrije.

Preverijo, ali je spodaj vse v najlepšem redu



V kopalnici se prepričajo, da se v 20 minutah prijateljica le ni preveč poškodovala. In ko so že v kopalnici …

… se dobro pogledajo v ogledalo

»Kdo je ta gola mačka? To je, z vsem spoštovanjem, boginja seksa, ki je pravkar upravičila svoj sloves.«