Presenečeni boste, kako vse lahko ženske doživijo orgazem

Ženski orgazem je poln skrivnosti. V večini primerov se govori in razmišlja zgolj o klitoralnem in vaginalnem vrhuncu. Neredko so se kresala tudi menja glede tega, ali ga ženska lahko doživi zgolj z vaginalno penetracijo, brez stimulacije klitorisa.

To pa je resnica

Prav zato so strokovnjaki izvedli študijo na to temo in dokazali, da ob pravem dotiku in ritmu lahko pride do klitoralnega in vaginalnega orgazma ter orgazma točke G. A seznam se tu ne konča: možni so tudi spolni vrhunci, ki so posledica stimulacije ustnic, bradavic, ušes in prstov.

Kot trdijo ameriški strokovnjaki, večina žensk potem, ko ugotovi, kaj jim v postelji ustreza, preneha raziskovati svoje telo, kar je velika napaka. Seznam erogenih con se namreč skozi življenje spreminja zaradi fizičnih razlogov, prav tako pa se lahko spremeni z novimi izkušnjami in celo z novim partnerjem.

Igra naj se nikoli ne konča

»Drugače kot pri moških pri ženskah obstaja neverjetno veliko možnosti za doseganje vrhunca,« je povedal vodilni v raziskavi Jimm Faust, pri čemer klitoris z več kot 8000 živčnimi končiči (dvakrat več od penisa) ni sam po sebi zagotovilo za orgazem. »Ta ne izhaja zgolj z enega mesta, temveč iz niza predelčkov in dejavnikov. Za vsako žensko je občutek med orgazmom drugačen in je odvisen od marsičesa, ključni pa so zaupanje v partnerja, položaj, gibi in predigra,« pravi strokovnjak in dodaja, da obstajajo primeri, ko ženske orgazem v pravih razmerah doživijo s stimuliranjem točk, ki na prvi pogled z njim nimajo nič skupnega: denimo ustnic, ušes, bradavic in prstov. Tudi na njih obstajajo živčni končiči, ki lahko vodijo do izjemnega ugodja. Prav zato naj se eksperimentiranje s telesom nikoli ne konča, saj v sebi skriva ogromno možnosti za doseganje vrhunca, le odkriti jih je treba.