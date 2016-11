Preprosta tehnika, ki zagotavlja neverjetne orgazme

Morda sodite med tiste, ki težko dosegajo orgazme. Morebiti s tem nimate težav, a vendarle obstaja način, s katerim bodo ti izrazitejši. Imenuje se pravilno dihanje.

Kaj počnete narobe

Najbrž boste priznali, da tik pred vrhuncem zadržujete sapo. To počne večina in strokovnjaki domnevajo, da si prav s tem postavljajo najvišjo oviro do užitka. Razlogi za zadrževanje diha pred orgazmom so različni: nervoza, pričakovanje, strah, da bi bili preglasni. Ker je dihanje naravni refleks, morda sapo v ključnih trenutkih zadržujete povsem podzavestno.

A konec koncev razlogi niso pomembni. Pomembna je posledica, ta pa je oviran pretok krvi in s tem dotok kisika v telo. Na drugi strani pospešeno in globoko dihanje izboljšuje pretok krvi, kar je ključno tudi pri seksualni izvedbi. Optimalen dotok krvi v genitalije je namreč pomemben proces, ki vodi do izrazitega orgazma.

Ob zadrževanju diha bo ta oviran, vaši spolni organi se zato na dražljaje ne bodo sposobni odzvati tako, kot bi si želeli. Sproščeno telo in globoko dihanje bosta okrepila spolno doživetje ter zagotovila intenzivnejše in izrazitejše orgazmične krče.

Vaja dela mojstra

Pazite le, da ne boste dihanju namenjali preveč pozornosti in ob tem pozabili na vse ostalo.

Najenostavneje boste pravilen način usvojili med masturbacijo. Med njo od začetka do konca dihajte globoko in takoj boste opazili spremembo. Gre za dihanje na polna pljuča. Na usta ali nos, pravila ni, izberite način, ki vam najbolj odgovarja.

In zakaj ne? Izgubiti zagotovo ne morete ničesar.