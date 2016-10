Prepoznajte skrite namene žensk

Naučite se prepoznati znake, ki dajejo jasno vedeti, da ste ženski všeč.



Vzela si bo čas



Tudi če tega časa nima! Ženske imajo običajno vedno dovolj dela s tem ali onim, vedno bolj so obremenjene v službi, ampak za nekoga, ki jim je všeč, so pripravljene svoj urnik obrniti tudi na glavo, samo da lahko nekaj časa preživijo z njim in mu posvetijo vso svojo pozornost. Glejte, da boste cenili čas, ki si ga vzame samo za vas!



Ljubosumna je



Kar 99 odstotkov žensk popade vsaj rahlo ljubosumje, ko se druga približa njihovemu partnerju; če so zaljubljene, so ljubosumne še toliko bolj. Ni treba preizkušati njihovih živcev tako, da se spogledujete z drugo, saj se ne bo končalo dobro.

Preverja



»Nehote« se vas dotika, se spogleduje in se glasno smeji šalam, grizlja spodnjo ustnico … Zaljubljena ženska bo na vsak način poskušala ugotoviti, ali so simpatije vzajemne, saj noče tvegati svojega dostojanstva in doživeti zavrnitve.



Postane neposredna



Ko je enkrat igra zapeljevanja na vrhuncu, ženske lahko postanejo zelo neposredne in jasno nakažejo, česa si želijo, pa naj gre za nedolžno romantično večerjo ali divji seks do jutra. Ko si ženska nekoga vroče želi, zna to pokazati, in to zelo nazorno.

Prva pokliče



Čeprav velja, da naj bi moški storil prvi korak pri osvajanju, si zaljubljena ženska včasih ne more pomagati oziroma ne more počakati, da se bo to zgodilo, zato prevzame vajeti v svoje roke. Torej, če pokliče prva, prva pošlje SMS ali elektronsko pošto, ni dvoma, kaj čuti.



Deli komplimente



Čeprav kompliment moškemu ne pomeni vedno, da si ga ženska želi, lahko včasih pokaže na to, da do njega goji romantična čustva, posebno če so ti komplimenti pogosti in zelo jasni. Prav tako veliko pove dejstvo, kako nagajiva je lahko ženska v družbi svoje simpatije – če jo nenehno zbada ali se šali na njen račun, zagotovo ni ravnodušna.



Je radovedna



Ženska, ki ji je nekdo všeč, postane še bolj radovedna, kot je to že v njeni naravi, predvsem pa zelo osebna in postavlja zelo intimna vprašanja, ker bi rada čim več vedela. Jo pač resno zanimate in se ne igra igric, zato tudi pričakuje iskrene in resne odgovore.



Gleda v oči



Če ženska ves čas poskuša ujeti pogled moškega ali ga išče z očmi, to pomeni, da preverja, ali so čustva obojestranska. Seveda govorimo o tistem nenehnem iskanju vizualnega stika, ko je tako rekoč nemogoče odvrniti pogled od ljubljene osebe, saj so čustva premočna. ¾ Ko ženska obvlada igro zapeljevanja …