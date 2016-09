Predigra ali dolg seks: kaj je pomembnejše za njen orgazem

Nešteto je nasvetov o predigri, o oralnem seksu, o ročni stimulaciji, o spoznavanju ženskega telesa ter njegovega delovanja in na koncu se zdi, da vaginalna penetracija za ženske sploh ne igra ključne vloge. Pa je res tako?

Ne bo držalo

Presenetljivi so rezultati nove ankete, ki dokazujejo, da zagrevanje pred spolno akcijo ni zagotovilo, da bo njen užitek večji. Študija v publikaciji Journal of sexual medicine je pokazala, da je tudi zanje sam seks vendarle pomembnejši od predigre. V anketi je sodelovalo 2300 žensk, ki so odgovarjale na vprašanja o spolnih navadah, o pogostosti orgazma in o povprečnem trajanju odnosa.

Od začetka do konca

Predigra pri parih traja v povprečju 15 minut, sam spolni akt pa kakšno minuto manj. Nepričakovano pa se je razkrilo, da možnost, ali bo ženska orgazem doživela ali ne, ni v toliko odvisna od predigre kot od trajanja odnosa, ki vključuje penetracijo.

Daljši je odnos …

Če odnos traja do 10 minut, orgazem praviloma doživi vsaka druga ženska. Če traja od 11 do 20 minut, se delež tistih, ki doživijo vrhunec, poveča na 62 odstotkov, pri odnosu, ki je daljši od 20 minut, pa na 72 odstotkov.

Avtorji raziskave z univerze West of Scotland in Karlove univerze v Pragi so ugotovili, da gre kljub priporočilom spolnih terapevtov in drugih strokovnjakov vendarle za dober spolni odnos več pozornosti nameniti penetraciji kot predigri. To bi glede na dejstvo, da povprečni spolni akt traja od treh do osmih minut, v resnici veljalo upoštevati. Seveda predigra ni zanemarljiva, saj je odličen način, ki moškemu pomaga dlje vzdržati in tako posredno in neposredno vodi do njenega oziroma skupnega zadovoljstva.