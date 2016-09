Preden se poročite, se prepričajte o ...

1. Počakajte do 23. leta



Ameriška študija iz leta 2014 je pokazala, da se loči kar 60 odstotkov ljudi, ki zaživijo skupaj ali se poročijo pri osemnajstih. Če bi to storili pri 23 letih ali pozneje, imajo samo 30 odstotkov možnosti za ločitev.



2. Zaljubljenost ne traja večno



Začetna fascinacija in še tako huda zaljubljenost izzvenita po letu ali dveh, takšne so ugotovitve strokovnjakov. A če ste v tem času položili trdne temelje za rast in razvoj odnosa in ste se zanj pripravljeni truditi, imate vsekakor veliko možnosti, da ostaneta s partnerjem skupaj, tudi ko minejo metuljčki v trebuhu.



3. Nista eno



Na vrhuncu zatreskanosti imamo občutek, da smo s partnerjem eno, a ko vdre stvarnost, se stvari spremenijo. Nenadoma ugotovimo, da je partner tisti, ki ne zna zapirati zobne paste, odnesti smeti in pobrisati drobtin z mize, in občutek enosti se nenadoma neha. Lahko pa nato toliko bolj delate za dvojino.



4. Najboljši prijatelji so najboljši zakonci



Ko v najboljšem prijatelju enkrat uzrete potencialnega partnerja, imate veliko več možnosti za uspešen zakon, kot če ne začnete na tej podlagi, pravijo raziskave. Morda je še bolj pomembno le to, da v razmerju postanete tudi prijatelji, ne samo partnerji.



5. Majhna razlika v letih je ključna



Študije kažejo, da se v povprečju loči manj parov, med katerimi ni posebne razlike v letih, kot tistih, med katerimi je pet, deset ali več let razlike. Seveda pa so izjeme, ki potrjujejo pravilo, recimo Bernie Ecclestone, ki ima 47 let mlajšo partnerico.



6. Deljenje obveznosti



Pari, ki si znajo razdeliti obveznosti, živijo lažje in srečneje, ker preprosto vedo, kaj lahko pričakujejo od partnerja in kaj morajo prispevati sami. Ni nečastno, če moški odnese smeti ali če ženska skida sneg pred hišo, pomembno je, da sta onadva s tako delitvijo dela oziroma obveznosti zadovoljna. ¾ Bernie in njegova Fabiana kljubujeta razliki v letih.