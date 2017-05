Pravila za vselej najboljši seks

Če sta par in se lahko pohvalita z odličnim spolnim življenjem, poskrbita, da bo tako tudi ostalo. Ob upoštevanju nekaj preprostih pravil, ki zagotavljajo najboljši seks, vama bo zagotovo uspelo.

Ne zanemarjajta bližine

Res je, da so spolni odnosi pomembni za zvezo, a ti ne smejo biti edini način za izkazovanje čustev in naklonjenosti. Pomembno je, da jih čim pogosteje izražata tudi z objemi, s poljubi, z besedami, s kratkimi sporočili, dejanji pozornosti, drobnimi presenečenji. Tako bosta ohranjala ter krepila medsebojno povezanost in bližino, kar zagotavlja odličen seks na dolgi rok.

Pogovarjajta se o seksu

Mnogi seks povezujejo zgolj z akcijo in so prepričani, da je govoriti o njem povsem odveč, vendar je tako prepričanje napačno. Med pogovori o spolnosti se partnerja spoznavata, odkrivata potrebe, želje, fantazije ter pričakovanja drug drugega. Pogovor o seksu naj bo odkrit, sproščen in pogost.

Romantika je obvezna

Romantika in seks gresta z roko v roki. Pravo okolje, v katerem se predajata strastem, je pomembna sestavina spolnega življenja. Romantično vzdušje je torej obvezno, hkrati pa študije dokazujejo, da prav to ženske spodbuja k oralnemu seksu.

Pazita na dolgočasje

Spolnost naj bo zabavna, pestra in ne monotona. Kaj je za par zanimivo in kaj ne, je seveda povsem odvisno od posameznika, če pa opažata, da seks ni tako vroč, kot je bil nekoč, poiščita tisto, kar bo iz spalnice pregnalo dolgočasje: nove položaje, igrice, drugačne lokacije, igračke …

Resnica je pomembna

Drug do drugega bodita vedno odkrita ter poštena: če ste preutrujeni, to povejte, če vas nekaj v postelji ne privlači ali vas celo odbija, prav tako. Zapomnite pa si: igranje orgazmov je velik ne. Odkritost je nedvomno pot do vselej najboljšega seksa in prav tak je lahko tudi vajin.