Pravega moškega odlikujejo lastnosti, ki nikakor niso povezane s premoženjskim statusom ali videzom, so pa zanesljivo odsev dobre vzgoje in globokega spoštovanja partnerice.



Pravi moški ženski vedno odpre vrata. S tem ji pokaže, da jo ceni, pravi moški pa vrata odpre tudi ženski, ki je ne pozna, in se zanesljivo ne preriva skozi vhod ali na avtobus, da bi vstopil pred njo. Pravi moški svoji izbranki vedno prihrani zadnji, najslastnejši grižljaj. To kaže na nesebičnost in požrtvovalnost, ki je vsekakor dobrodošla, če s partnerjem načrtujemo družino. Nemogoče je namreč živeti z nekom, ki misli zgolj nase! Pravi moški z veseljem preživlja čas s partneričino družino, kar znova potrjuje, da ni egoist in da mu je pomembno osrečiti izbranko. Družinska srečanja zanj tako niso nujno zlo, temveč kakovostno in prijetno preživljanje časa s partneričinimi svojci.



Pravi moški svojo drago predstavi vsakomur. Kajti rad se z njo pokaže v javnosti in je ponosen, če hodi pred njim. Obdaruje jo pogosto, tudi brez razloga, ne le ob praznikih. Seveda gre za skromne, a pozorne poklone, ki potrjujejo, da izbranko pozna in spoštuje njene želje, rad jo vidi nasmejano, njena sreča mu je preprosto zelo pomembna. Pravi moški je vedno pripravljen zaščititi svojo ženo. Nikoli ne bi dovolil, da bi se kdo vedel do nje nespoštljivo, nikoli ne bi ravnodušno opazoval njenega nelagodja ali celo strahu.



Nikoli ne dovoli, da izbranka nosi težke nakupovalne vreče ali potovalke. Vedno si želi prevzeti največje breme, saj ga skrbi, da se ne bi naprezala in utrujala po nepotrebnem. Pomaga ji tudi obleči plašč ali jakno – drobna pozornost, ki šteje veliko. Kajti če je pozoren na malenkosti, je tudi v zapletenih situacijah, kar je dobra popotnica za skupno življenje. In še, pravi moški poljubov ne načrtuje, temveč jih svoji dragi namenja pogosto, kar tako, mimogrede. S tem ji sporoča, da je vedno v njegovih mislih in da se ob njem lahko počuti varno ter ljubljeno.