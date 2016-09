Pozor, to ni ljubezen

Ljubezen je najpogosteje opisana kot način zadovoljevanja osnovnih čustvenih potreb in intenziven občutek bližine med dvema posameznikoma. A vendar je ni vedno lahko prepoznati. Zlasti ženske jo velikokrat zamenjujejo s prijateljstvom, spogledovanjem, z romantično zaljubljenostjo ter s strastjo, s katerimi pa trajno čustvo nima veliko skupnega. Da ne bi gojili napačnih pričakovanj, si oglejte, kaj zagotovo ljubezen ni.

Zabava

Z njim je vedno tako zabavno in menite, da bi to lahko bil znak velike ljubezni ali vsaj zaljubljenosti. A morda ste v zmoti. Nekdo, s katerim se vedno zabavate, razume vaš smisel za humor in vas zna nasmejati, ni nujno moški vašega življenja, pač pa samo odličen prijatelj. Ne bodite zato razočarani, če vam bo nekoč predstavil svoje dekle in to ne boste vi. Seveda pa vam nihče ne prepoveduje uživati v platonski romanci, dokler vendarle ne spoznate gospoda pravega.

Metuljčki

Velikokrat opevane metuljčke mnogi povezujejo z zaljubljenostjo ali celo ljubeznijo, a ti niso vedno povezani z romantičnimi občutki. Lahko se pojavijo tudi ob srečanju z dolgoletno prijateljico, ob okusnem obroku v elitni restavraciji, ki ste si jo dolgo želeli obiskati, ali ob nakupu novega para čevljev. Zato se, preden začnete gojiti velike upe in kovati načrte, raje vprašajte, kaj je pravi vzrok za nemir v trebuhu. Morda ni vaš sosed, pač pa prijateljica, ki jo boste srečali po dolgem času. In tudi če je on, to, da se zaljubljenost ne spremeni vedno v ljubezen, zagotovo že veste.

Strast

Najboljši seks v življenju ne pomeni, da ste spoznali gospoda pravega. Ne glede na to, kaj vam govorijo hormoni. Gre za spolno kemijo in kompatibilnost dveh, med katerima kaj lahko ni nobenih romantičnih čustev. Drži, da je dober seks temelj vsake intimne zveze, ni pa nujno zagotovilo zanjo, kar se bo nedvomno razkrilo, ko bo strast nekoliko ugasnila.