Poze za dolg užitek

Kavbojko imajo radi oni in one. Foto: Thinkstock

Drži, da včasih povsem prija hitri seks, spet drugič pa bi si zanj vendarle radi vzeli malo več časa. Želite si, da bi občutki, ki vas prevevajo tedaj, ko sta povsem združena, kar trajali in trajali. Da bi ugodili svojim željam, razkrivamo, kateri položaji bodo vam in vašemu dragemu podaljšali užitek.

Kavbojka

Poza, ki jo pozna vsak. V njej ima ona popoln nadzor nad ritmom, hitrostjo, kotom in globino penetracije. Še en plus: med njo je stalno prisoten stik z očmi, kar še poveča količino spolne energije. Kavbojka je nedvomno položaj, ki nikogar ne razočara.

Klasika po misijonarsko

Gre za najpogostejši in najbolj priljubljen spolni položaj. A če se vama zdi nekoliko dolgočasen, ga lahko malo začinita: pod boke položite blazino in mu tako omogočite globlji prodor, on pa naj roke položi na vašo zadnjico. Svoje noge ovijte okoli njegovega telesa in si tako zagotovite še dodatno stimulacijo klitorisa.

Po pasje

Položaj, ki prav tako velja za priljubljenega pri obeh spolih. Ona poklekne na kolena, se nagne naprej in nasloni na svoji roki. On je na kolenih za njo, drži jo za boke in narekuje ritem. Za maksimalen užitek se ona lahko igra s svojim klitorisom. Poza, ki ji nedvomno gre nameniti čas, saj v obeh ljubimcih prebuja avanturističnega duha.

Noge okoli njega

Ona se usede na višji kos pohištva, denimo na pult ali na pralni stroj, ter se za hrbtom nasloni na roki. On stoji pred njo, ona nogi ovije okoli njegovega telesa ter ga pri tem gleda v oči. Poza, ki spodbuja vzburjenje, spontanost in grobost. Vse v enem.

Noge v zrak

Ona leži na hrbtu, on je na kolenih pred njo. Svoji nogi položi na njegova ramena, on pa jo trdno prime za boke ter med penetracijo narekuje ritem in globino. Gre za čuten položaj, pri katerem so njene roke povsem proste in lahko njega ali sebe po svoje razvaja.