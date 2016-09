Poti do vrelega seksa

V spalnici sta dokaj domiselna in si znata popestriti zadeve. Prav je, da si upata več in ne dopuščata, da bi vama rutina ubilo slo. Stopita pa korak dlje in prestavita zadeve na višji nivo.

Če se med seksom rada opazujeta v ogledalu

V spalnico (morda tudi v dnevno sobo ali kuhinjo) namestita kamero in se posnemita. To je odličen način, da še izdatneje zadovoljita ekshibicionistično plat. Da bo vzdušje res pravo in fotogenično, prostor počistita in poskrbita za pridušeno svetlobo. Izjemen učinek bo imela tanka mrežica, ki jo lahko položita čez kamero in bo kot filter. Snemalno napravo namestita tako, da ne bo vajinem vidnem polju, bo pa vseeno ujela vso akcijo.

Če rada skupaj gledata porno

Pustita, naj se vrti tudi tedaj, ko sta že pri konkretnem dejanju. To bo razplamtelo vajino strast, zlasti po napornem in stresnem dnevu vama bo prav prišla ta pomoč, saj bosta ob njej pozabila na utrujenost. Če vama pornografija ne ustreza, izberita film z manj eksplicitno erotično vsebino.

Če si rada pošiljata sporočila

Namesto napisanega mu pošljite glasovno. Naj bo kratko, ne daljše od 10 sekund. Telefon nekoliko odmaknite od ust, da bo vaš glas zvenel kot rahel šepet. Četudi vam ob takšnih besedah ni prijetno, bo to odlična vaja, da se sprostite in umazani govor uporabite tudi v postelji.

Če radi vidite, da partner v postelji prevzame pobudo

Začnite z igro dominacije in mu prepustite ves nadzor ter sledite njegovim napotkom, ki vam bodo prinesli popolno spolno vzburjenje. To ne pomeni, da smete svoje želje povsem zoperstaviti, a na njegove ukaze se odzivajte z »da gospod« in podobnim. Navdih vama je lahko denimo celo film 50 odtenkov sive.

Če radi uporabljate vibrator



Uporabljajta ga skupaj. Naj ga v roke vzame on in vam pričara popolno zadovoljstvo. Za začetek bo dovolj, in če se igrica obnese, doživite orgazem še skupaj z njim.