Poskrbite za daljši seks

Tudi če ste v mislih ponavljali zadnjo neposrečeno partijo golfa ali sestavine sendviča, ki ste ga pojedli za večerjo, vam je spet prišlo prekmalu. Morda res ne zveni kot tolažba, a niste edini. »Prezgodnji izliv je težava, ki v nekem obdobju življenja doleti praktično vsakega moškega,« pravi Thomas J. Walsh, urolog z univerze Washington. Ključni za premagovaje težave pa sta fizična in psihološka pripravljenost. Medtem ko gre pri fizičnih metodah za zmanjševanje občutljivosti za dotik penisa, gre pri psihičnih za premagovanje stresa, odpravljanje skrbi in drugih vzrokov, ki vodijo do prezgodnjega izliva, pojasnjuje Walsh in pravi, da je nevšečnost mogoče preprečiti z več tehnikami.

Umik

Gre z sposobnost nadzorovanja telesa in prepoznavanje njegovih odzivov na fizične dražljaje. Ko moški zazna, da se bliža vrhuncu, naj preneha porivati, dokler ne začuti, da se vrhunec odmika. »Tehniko, ki pomaga usklajevati delovanje telesa in možganov, je najboljše usvajati z masturbacijo, z njeno pomočjo pa je mogoče nadzorovati orgazme,« meni spolna terapevtka Emilly Morse in dodaja, da je pri njenem učenju priporočljiva uporaba lubrikanta, da bi se izognili morebitnim poškodbam.

Stisk

Še ena metoda, ki lahko v postelji pomaga podaljšati dogajanje. »Takoj ko začutite, da se bliža vrhunec, s palcem in kazalcem nežno stisnite glavico penisa. To začasno zmanjša spolno napetost in prepreči izliv, saj z njo pritisnete na sečnico, cevko, po kateri se izloča semenska tekočina,« svetuje spolni terapevt Ian Kerner.

Najprej ona

Poskrbite najprej zanjo: s prsti, jezikom ali igračkami. »Dejstvo, da je ona že doživela orgazem, bo zmanjšalo pritisk na vas, in če bo ta manjši, boste tudi sami v postelji zdržali dlje,« svetuje Kerner.

Zmanjšana občutljivost

Obstajajo lokalni anestetiki, ki jih pred odnosom nanesete na penis in ki zmanjšajo njegovo občutljivost, s tem pa preprečijo prehiter konec odnosa, pravi dr. Walsh. »Če jih boste uporabljali prav in v pravi količini, bodo podaljšali vaše zadovoljstvo.«

Pomoč kondoma

Večina proizvajalcev kondomov ima med svojimi izdelki takšne, ki zaradi debeline še vedno zagotavljajo užitke, a vendar zmanjšajo občutljivost moškega spolnega organa. Poiščite tiste, na embalaži katerih je navedeno, da imajo takšen vpliv.

Povprašajte strokovnjaka

Če menite, da nobena od omenjenih metod ni učinkovita, je morda čas za posvet z zdravnikom, ki vas bo napotil k urologu, ta pa bo lahko natančno določil vzroke vaše težave (psihične ali fizične) in tako zagotovil možnosti za njeno odpravo.