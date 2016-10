Poročena ženska ni smela uživati v seksu

Dandanes si težko predstavljamo, da so bile poročene ženske še pred dobrimi 150 leti oropane vsakršne seksualnosti in užitka. Pravzaprav so bile na svetu zgolj zato, da so rojevale otroke in skrbele za dom, o kakšnem strastnem seksu pa niso smele niti razmišljati. Moški pa so veljali za prave seksualne manijake. Ponoreli so takoj, ko so zagledali nekaj gole kože. A kako so to očitno nezdružljivo kombinacijo reševali takratni zakonci? Oni so svojo divjo spolno slo očitno potešili v zunajzakonskem okolju, medtem ko so one desetletja stiskale zobe. Vedeti je treba, da se takrat ni ločevalo in da so bile ženske finančno povsem odvisne od moških in so morale marsikaj pretrpeti. No, pri tem so jim že takrat pomagali priročniki, enega najbolj zanimivih – Seksualni nasveti za može in žene iz leta 1894, je domnevno napisala Ruth Smythers. Za avtorico s tem imenom so namreč izginile vse sledi, zato je obveljalo mnenje, da gre za psevdonim ali pa je knjiga nastala v 60. letih prejšnjega stoletja, ko se je dogajala seksualna ravolucija in so se ženske osvobajale spon viktorijanske strogosti. Kakor koli, seksualne nasvete iz 19. stoletja dandanes, na srečo, lahko beremo zgolj za zabavo.



Najstrašnejši dogodek za ženo



»Za dobro in pravilno vzgojeno nevesto je poroka po navadi najlepši in hkrati najstrašnejši dogodek v njenem življenju,« uvaja knjiga bralke. »Sama poroka je zanjo veliko zmagoslavje, saj si je zagotovila moškega in z njim preživetje, po drugi strani pa bo v poročni noči doživela grozljivo izkušnjo seksa, kar je cena, ki jo bo plačevala vse življenje.« »Drage ženske, tudi če boste v poročni noči doživele kaj lepega, tega zagotovo ne pokažite. Sebičen in egoističen mož bo to takoj izkoristil. Najbolj pomembno vodilo v zakonu vam mora biti: predajajte se mu redko, predvsem pa – ne bodite voljne in pripravljene za seks. Zakon ne sme biti orgija spolnega poželenja,« še piše.



Vendar žena nikakor ne sme biti ekstremno odklonilna do svojega moža, saj drugače ne bo mogla izpolniti svojega poslanstva in zanositi. Zato knjiga svetuje, da v prvih mesecih po poroki oziroma do zanositve lahko privoli največ dvakrat na teden, potem pa mora narediti vse, da se to silno pogostnost kar najbolj zmanjša.



Nasveti za ubijanje seksa



In kako naj žene vendarle preživijo tisto grdo in umazano zadevo, ki se ji reče seks? Zbrali smo nekaj »najboljših« nasvetov:



1. Nič poljubov: Če vas mož hoče poljubiti na usta, obrnite glavo vstran, da vas bo poljubil na lica ali lase. Če vas, še huje, želi poljubiti kje drugje, ta del hitro pokrijte s spalno srajco, se opravičite in odhitite na stranišče.



2. Zavrnite njegovega grdavša: Če bo perverzneš, kakršen je že po naravi, poskušal približati svojega grdavša vašim ustom, se odločno umaknite.



3. Priskutite mu seks s klepetom: Med spolnim odnosom bodite raje tiho, takoj ko se konča, pa začnite klepetati o vsem mogočem, o hišnih opravilih in o otrocih. Tako mu boste priskutili seks in niti pomislil ne bo, da bi poskusil znova.



4. Delajte se mrtvo: Moža počakajte na postelji, ugasnite vse luči. Ne dovolite mu, da bi vas slekel, ampak samo dvignite spalno srajco. Med seksom se ne premikajte in ne govorite. Vsakršna vaša dejavnost bi lahko pomenila, da si seksa želite.

5. Naj vas boli glava: Vsaj kakšno uro, preden odidete spat, se začnite delati, da vas boli glava.