Pornografske vsebine, v katerih ženske najbolj uživajo

Seth Stephens-Davidowitz, gostujoči profesor na poslovni šoli Wharton, se je namenil odkriti, kakšna pornografija najbolj zanima ženske. Doslej je bilo namreč znano le, da pripadniki obeh spolov radi brskajo po brezplačnih pornografskih spletnih straneh, po katerih zvrsteh, pa malo manj.

Korak naprej

Stephens-Davidowitz je odkril, da se veliko število heteroseksualnih žensk najraje naslaja ob lezbičnih scenah. V raziskavi je bilo takšnih 20 odstotkov. Najzanimivejše pa je, čeprav menda 62 odstotkov žensk nima nič proti grobemu seksu, da največ žensk najraje izbere prizore z grobim, včasih že z nasilnim seksom.

Rade so podrejene

Najbolj priljubljeni so spolni prizori, v katerih je ženska podrejena moškemu. Avtor pri tem poudarja, da so tovrstni pornofilmi med ženskami celo bolj zaželeni kot med moško populacijo. Pri tem je zanimivo to, da ženske z vsega sveta ne glede na stopnjo spolne diskriminacije v družbi, v kateri živijo, najraje izberejo omenjene vsebine. »Zdi se, da spolne fantazije niso vedno politično korektne,« ugotavlja zdaj Stephens-Davidowitz.