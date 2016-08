Pomagajte in boste seksali za zahvalo

Zdi se, da niso izklesane mišice, popolno urejena pričeska in obrit obraz to, kar vodi do ženske spalnice. Glede na izsledke dveh v publikaciji British Journal of Psychology objavljenih raziskav je ključ do ženskega mednožja skrit povsem drugje. Kot se je izkazalo, ženske najbolj privlačijo moški, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo. Znanstveniki so dokazali, da se one le težko uprejo tistim, ki so posvojili zapuščenega psa, nahranili brezdomca ali pomagali ženici pri prečkanju ceste. Vzburja jih namreč, da so nežni in sočutni, in da jih tega ni strah ali sram pokazati.

Prvi dokaz

V prvi raziskavi je sodelovalo 297 samskih moških in žensk. Izvajalci so jih vprašali, kako pogosto imajo spolne odnose in koliko se ukvarjajo z dobrodelnostjo. Ob analizi njihovih odgovorov se je izkazalo, da so prostovoljci privlačnejši za ženske in pogosteje dobijo meseno zahvalo. Enako je bilo tudi pri moških. Zanje so prostovoljke prav tako privlačnejše od tistih, ki jim je dobrodelnost tuja.

Drugi dokaz

V drugi raziskavi so znanstveniki sodelujočim podarili 100 dolarjev in jim dali na izbiro dve možnosti: lahko so jih obdržali ali podarili v dobrodelne namene. Tudi tu je bilo očitno, da so imeli tisti, ki so bili denar pripravljeni podariti, na splošno pestrejše spolno življenje od onih, ki so ga hitro pospravili v svoj žep.

Zdaj poznate recept, torej na (prostovoljno) delo ...