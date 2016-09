Položaji, ki jih moški ne marajo

Ko gre za seks, se zdi, da moški ne komplicirajo. A vendarle obstajajo položaji, ki jih ne marajo in na drugi strani taki, ki so jim prav posebej pri srcu. Da bi že končno razjasnili, kateri sodijo med prve in kateri med druge, so pri publikaciji Men's Health za mnenje povprašali 724 bralcev. Na podlagi njihovih odgovorov pa zapisali takole ...

Kot se je izkazalo, se znajo nekateri moški spretno izogibati položajem, ki jim niso všeč. Kar 37 odstotkov vprašanih je namreč povedalo, da poz, ki jim niso ljube, sploh še nikoli niso izvedli.

Večina pa je vendarle pojasnila, da lahko iz lastnih izkušenj trdijo, da sta dva položaja vse prej kot prijetna zanje. Na prvem mestu gre za strasten seks stoje, na drugem mestu se je znašla romantična žlička.

Njihova utemeljitev

Kaj, za vraga, imajo moški proti seksu stoje, se boste vprašali. Odgovori, ki so jih sodelujoči navedli, so tile: premalo opore, neobičajen položaj njene zadnjice in s tem kot penetracije, ki prav nič ne pripomore k doseganju orgazma, tudi razlika v višini med partnerjema temu položaju ne govori v prid, prav tako tudi ne, da večina na koncu stoji na prstih, kar pa ni ravno prijetno.

In kaj je po njihovem mnenju narobe z žličko?

Večina jih je potožila, da imajo, ko se na koncu ločijo od partnerice, nenavaden občutek, nekateri so povedali, da je zaradi neobičajnega kota penetracije njihov penis ukrivljen in zato boleč, da sam položaj ni dovolj erotičen in ne nudi dovolj užitkov, pa je bil tretji najpogostejši razlog za zavračanje te poze.

Med zanje nepriljubljenimi položaji se je na četrtem mestu znašel položaj 69, sledila pa je obrnjena kavbojka (ker bojda raje vidijo njene dojke kot hrbet).

Še tisti, ki jih imajo radi

Na koncu se je raziskava pozabavala še z zanje najpriljubljenejšimi pozami. Zmagala je tista po pasje (toliko o hrbtu in dojkah), na drugem mestu pa se je znašel preprost misijonarski položaj.

Kako o tem obvestijo svoje drage

Večina (51 odstotkov) je povedala, da svoje mnenje preprosto pojasni, 49 odstotkov vprašanih o njem molči. Še vedno imajo namreč raje malce slabši seks, kot da bi ostali brez njega. Nekateri se ob neljubi pozi odmaknejo, so pa tudi taki, ki znajo spretno načrtovati in vodo speljati na svoj mlin ter uživati tako, kot jim najbolj odgovarja.