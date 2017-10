Poljubite jo – prav tam!

Poljubov ni nikoli preveč in so nepogrešljivo izmenjevanje nežnosti tako med novopečenimi zaljubljenci kakor pari, ki so skupaj že celo večnost. Predvsem ženske po raziskavah sodeč poljubom pripisujejo velik pomen, zato je prav, da moški vedo, kjer si njihove izbranke najbolj želijo, da jim pritisnejo ustnice! Pa si poglejmo.

Najprej, na ustnice, ki vedno veljajo za potrditev čustev, pripadnosti, zvestobe, kakor bi hoteli reči: Ljubim te. Navezanost in naklonjenost je najbolje izraziti s poljubom na čelo, lice, ki je najbolj nedolžno, pa prihranite za mimobežne poljube, kar tako.

Večina žensk obožuje poljubljanje po vratu, za mnoge je to nepogrešljiva predigra, saj prebuja strasti in jim daje občutek, da jih partner obožuje. V predigri prav tako ne sme manjkati poljubljanje spodnjega dela hrbta, ne nazadnje se tam skriva splet živčnih končičev genitalij, kar bo nedvomno še podžgalo strasti!

Tudi prsti so izrazita erogena cona, občutljivi so za dotik, kaj šele poljub!

Ali pa sesljanje … Tudi ušesa so izjemno dojemljiva za poljube, gospodje, medtem ko se jih dotikate z ustnicami, lahko vmes še zašepetate kaj zapeljivega!

Pojdimo naprej, zdaj bo pa res zelo vroče: če poljubljate prsne bradavice, pomagate partnerici, da sprošča oksitocin, hormon ljubezni, pri mnogih dotikanje bradavic odzvanja tudi v mednožju in tako krepi vzburjenje. In za veliki finale: klitoris. Tam se skriva kar 8000 živčnih končičev (v penisu jih je polovico manj), zato bo vsak dotik tam spodaj dobrodošel.

Da o poljubih ne govorimo …