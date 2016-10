Pohvala, ki omehča vsako žensko srce

Ena od britanskih raziskav je razkrila, katera pohvala ženskam najbolj godi. Izkazalo se je, da mnogo raje slišijo, da so videti mlade, kot da se jim nove kavbojke povsem prilegajo.

Leta, leta ...

Kot je namreč povedalo 60 odstotkov v poizvedbi sodelujočih dam, so te najbolj srečne, kadar jih okolica dojema kot mladostne. Prav pohvala, da ne kažejo svojih let, je tista, ki najbolj okrepi njihovo samozavest.

Na podlagi odgovorov se je izkazalo še, da bi 41 odstotkov žensk raje imelo kakšno leto manj in da se jih 62 odstotkov aktivno bori proti staranju ter zato uporabljajo najrazličnejše kozmetične pripomočke.

Najhuje in najbolje

Ista raziskava je razkrila tudi, da ženske, stare 39 let in pol, občutijo največ stresa zaradi toka časa, saj se nezadržno bližajo 40. rojstnemu dnevu. Da staranje vendarle ni tako slabo, pa dokazuje podatek, da se tedaj, ko dopolnijo 55 let, pripadnice nežnejšega spola v svoji koži počutijo najbolje in da so prav tedaj najsamozavestnejše.