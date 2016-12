Po seksi užitke v ljubezenski hotel

Na Japonskem poznajo ljubezenske hotele že vse od leta 1968, ko je bil prvi odprt v Osaki, sicer pa so postali priljubljeni predvsem zaradi praktičnosti, saj so namenjeni vsem tistim, ki iščejo sobo, v kateri si bodo za uro ali dve lahko privoščili malce seksi užitkov s partnerjem ali ljubimcem. Prav tako lahko v njih prespijo drugi parčki, ki potrebujejo prenočitev po, na primer, prekrokani noči.



Kako jih najti?



V Tokiu so ljubezenski hoteli v nasprotju s klasičnimi manj vpadljivi, saj si obiskovalci ne želijo biti videni. So pa običajno v bližini glavne postaje, a ker so vhodi in parkirišča zelo diskretni, je najbolje, da o tem, kje so, povprašate ljudi, ki tam živijo, saj običajno vedo.



Kakšna je nastanitev



Tovrstni hoteli vam ponujajo dve vrsti nastanitve, in sicer urno ali tako imenovano obdobje počitka in prenočitev čez noč. Žal v ljubezenskih hotelih rezervacije niso možne, boste pa do sobe skoraj zagotovo prišli, če se boste prijavili med deveto uro zvečer in polnočjo. Prej se namreč ne boste mogli prijaviti, pozneje pa so sobe običajno že polne, sploh če ste v predelih mesta, v katerih je ob vikendih in med počitnicami več ljudi.



Prijavite se lahko na recepciji, ki pa ni na voljo v vseh hotelih. V nekaterih namreč ključ sobe dobite kar na prodajnem avtomatu.



Kaj pa stroški?



Za eno noč boste med tednom plačali približno 55 evrov, med vikendom pa tudi okoli 95.

Kaj vam ponujajo?

Čeprav se vam morda zaradi imena zdi, da so hotelske sobe umazane luknje, je ravno nasprotno. Ljubezenski hotelčki so po večini lepo urejeni in zelo čisti, sobe pa so lepo zasnovane in dobro opremljene. V njih poleg udobne in velike postelje najdete televizijo z vsemi mogočimi kanali, včasih tudi računalnik, v prestižnejših ljubezenskih hotelih pa celo džakuzi, razsvetljavo, ki jo prilagajate razpoloženju, in še kaj.



Rezervacije so obvezne



Če izkušnje v ljubezenskem hotelu ne želite izpustiti, se že pred obiskom Tokia pozanimajte, kje jih je mogoče najti ter ali so med njimi tudi posebni, opremljeni v določenem slogu. Noč lahko preživite tudi v tematsko obarvanih sobah, med katerimi so med najbolj priljubljenimi še vedno tiste v slogu Hello Kitty.



Sicer pa, če boste imeli srečo, boste morda našli hotelček, ki omogoča rezervacijo, za kar se vam seveda izplača odšteti malce več, saj si boste lahko tudi izbrali sobo, ki jo želite, in vanjo prišli veliko prej, kot bi sicer.



Pri tem vam bo prišel prav kdo, ki govori japonsko, saj veliko domačinov ne govori angleško ali pa zelo slabo.



Kdaj jih obiskati



Ljubezenski hotelčki so odprti ves čas, tako da jih lahko preizkusite, kadar koli boste obiskali Japonsko. Če boste potrebovali prenočitev in nimate rezervacije, je najbolje, da v hotel pridete med 21. in 22. uro. Če ste si sobo rezervirali, pa se boste lahko prijavili okoli tretje ure popoldne.



Diskretnost



Le brez skrbi, ljubezenski hotelčki na Japonskem so že tako in tako med bolj skritimi za oko, sicer pa so tudi v notranjosti zasnovani tako, da sta vam zagotovljeni intima in diskretnost.



Kako do tja



Običajno so na gosteje poseljenih območjih mesta, še posebno tam, kjer je nočno življenje bolj razvito. V Tokiu jih najdete v predelu Shibuya, kjer je celo četrt z imenom hribček ljubezenskih hotelov.



Priporočila



Če si želite obiskati ljubezenski hotel, za nasvet, kje ga v Tokiu najdete, povprašajte kar taksiste, ki običajno poznajo pot do njih. Če si želite tematsko obarvano sobo, pa jo poskusite rezervirati, saj so te običajno najbolj zaželene in zato le redko na voljo.



Priporočljivo je, da v hotel pridete v paru, in ne v večji družbi, saj vas bodo zavrnili, ker zabave niso dovoljene oziroma se osebju s tem ne da ukvarjati.



V sobi lahko ostanete do dvanajste ure, ko se morate tudi odjaviti.



Ali ste vedeli?



Na Japonskem je približno 25.000 ljubezenskih hotelov, njihovo število pa še raste. Ne nazadnje so zelo donosni, saj v državni proračun prinašajo kar približno 40 milijard dolarjev na leto.



Sicer so vse bolj priljubljeni tudi zunaj meja Japonske, in sicer v Južni Koreji in na Tajskem. Morda pa kmalu katerega odprejo tudi v Sloveniji.