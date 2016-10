Pižamica z medvedki, ne, prosim!

Kaj pomeni beseda poželenje? Po definiciji je to velika želja po čem, zlasti po zadovoljevanju spolne ljubezni ali sle. V SSKJ piše, da poželenje mineva, lahko pa se tudi prebuja, lahko ga obvladujemo ali ga želimo potešiti, sploh ko libido zahteva svoje, se pravi spolno potešitev. Imamo še sopomenke, kot sta meseno poželenje in strastno poželenje.

Dovolj bodi o definicijah, pojdimo k stvarnemu partnerskemu odnosu, ki je udaril ob čeri umiranja poželenja. Imamo moškega, ki se približuje štiridesetemu letu, v zvezi je deset let. Nimata še otrok, ker si ona ustvarja kariero in odlaša s tako pomembno prelomnico, ki bi se ji zgodila, če bi v njuno zvezo prišel še otroček. Partner je na robu živčnega zloma, pa veste, zakaj? Ko se želi ljubiti s svojo drago, ga vedno bolj očitno bode v oči njena otroška pižamica z medvedki, v katero se odene, ko gre zvečer med rjuhe. Gospa ima menda tudi pižamico s papigami in veliki rdečimi pikami. Njega vse mine, poželenje se izgubi.

Sicer je njeno otroško večerno oblačilo opazil šele po nekaj letih. Pravi, da nima v spominu, ali je na začetku zveze in zaljubljenosti sploh nosila pižamo, običajno sta spala kar gola. Kdaj in kako se je prikradla pižamica mednju, ostaja skrivnost. Gospod je svoji dami večkrat zelo iskreno razložil, da ga mine večerno ljubljenje in da jo res iz srca prosi, naj zamenja raztegnjeno medvedkasto pižamico s kakšnim prosojnim negližejem, če že ne more več gola spati ob njem. Je obljubila, da se bo potrudila in ne bo več nase vlekla opisanih pižam, a je bila njena obljuba kratka zgolj nekaj tednov. Počasi je zdrsnila nazaj v rutinsko oblačenje udobne in tople pižame. Saj ji nekako ni zameriti, kajne?



Oči lovca



Pa vendar, ker danes razmišljamo o zvezi dveh ljudi, ki skupaj živita in oblikujeta odgovorno partnerstvo, se povprašajmo, ali je težko podariti otroške pižamice naprej komu, ki jih res potrebuje, in si kupiti kaj bolj seksi, kar bi vzburilo moško domišljijo. Namreč, moške oči so oči lovca, ki najprej in hipno vizualno premeri žensko ob sebi, ob tem mu začneta delovati strastna domišljija in hop do postelje ni več tako oddaljen. Upam, da si takšen scenarij želite tudi ve, dame. Ali pa se rajši skrijete pod pižamico s čebelicami, da bi ja ubile moško slo in vam ne bi bilo treba seksati? Če je tako ter prikrito in hinavsko onemogočite ljubljenje, ki naj bi tudi vas osrečevalo, se moramo vprašati, čemu.

Spolnost je oblika in velik del partnerske komunikacije. To je edina oblika, ko komuniciramo z dotikanjem intimnih delov, ko se predajamo in jemljemo. Ko smo spojeni v eno, je tudi to izkazovanje zaupanja in bližine, enost je pomembno vezivo dveh sicer različnih posameznikov. Če začne zaradi različnih vzrokov usihati poželenje, spregovorite o tem s partnerjem oziroma partnerico. Včasih se vam ne ljubi zlesti v objem dragega, ker močno utrujene že veste, da bo želel akcijo, in poiščete kakšen primeren izgovor. Saj poznate tisto o glavobolu, kajne? Če je vaš partnerski odnos zdrav, ljubeč in spoštljiv, da upoštevata vajine osebnostne različnosti, potem si lahko tudi na področju intimnosti priznata, da kdaj ne moreta ali si ne želita drug drugega. S tem ni nič narobe! Saj nismo roboti, da se moramo ljubiti na ukaz.



Zamolčana jeza



Obstaja pa še druga plat usihanja poželenja, in sicer zamolčane zamere, nabrana jeza na partnerja, ker nas kot vedno ni slišal, kaj vse prinesti iz trgovine. Obup ali resigniranost se nabirata in nažirata odnos, ko niti sama ne vesta več, zakaj se v postelji obrneta vsak na svojo stran. In takšna večerna rutina postane navada, ki začenja krepko odtujevati oba. Sploh ko vztraja dama pri tem, da bo kljub njegovim prošnjam še kar naprej odeta v otroško pižamico. S tem nekako simbolno naredi oviro med sabo in njim, ki jo sicer ljubi. Ko prelomi svojo obljubo, da ne bo šla več spat tako oblečena, njega ponovno mine vsa pripravljenost za ljubljenje z njo. Veste, stari rek pravi, če je moški spolno ustrezno »slišan«, bo naredil vse, da bo njegova ženska srečna. Jedel ji bo iz roke in ji ustregel v vsem, samo da bo zvečer dobil, kar si želita pravzaprav oba. No, to bi bil idealen scenarij. Zmagovalna kombinacija. Ker tudi dame imamo libido, kajne?



Ste se zamislile?



Imate tudi vi na sebi sprano razvlečeno bombažno pižamo, ki je neskončno udobna? Verjamem, da marsikaterega moškega to sploh ne moti in si svojo damo poželi, tudi če je hecna takole odeta. Za strast ni ovir in gre pižamica hitro proč, kajne?

Ker smo si različni in ker danes opisujem zgode in nezgode tistih moških, ki potrebujejo vizualni stimulans za ljubljenje, je verjetno v redu, da jih njihove drage slišijo. Zagotovo bodo nagrajene v obliki odličnega in strastnega seksa, ko jim bo njihov dragi dokazoval, da jih ljubi. Moški pogosto izkazujejo svojo ljubezen s spolnostjo, ker ne znajo tega ubesediti ali kako drugače pokazati. Pogosto slišim moške, ko trdijo, da še vedno močno ljubijo svojo ženo, ki pa se želi ločiti, ker je prepričana, da se je mož do nje ohladil. V resnici ni znal pokazati na njej znani in zahtevani način, da jo ima res rad. Ni premogel poguma izreči ljubezen z besedami, je pa to dokazoval v intimnosti njune spalnice. Različni smo v naših jezikih ljubezni, običajno dame tega ne prepoznamo kot ljubezenske izjave.

Partnerski odnos je nenehno sodelovanje in prilagajanje drug drugemu, je pogovarjanje in je slišanje, je naklonjenost k temu, da skupaj oblikujeta vzdušje, ki bo oba polnilo in zadovoljevalo. Pomeni vlaganje časa, energije, ljubeče naklonjenosti. Za kaj takega mora obstajati pripravljenost na obeh straneh. Sam od sebe se odnos posuši in sčasoma razgradi. K temu včasih pripomore tudi pižamica z medvedki.





* Melita Kuhar je univerzitetna dipl. socialna pedagoginja in dipl. socialna delavka, www.svetovalnica.si, 031 666 168. Če bi se radi naročili na individualno svetovanje ali jo povprašali za nasvet, pišite na: info@svetovalnica.si.