Petsto žensk je povedalo: To je popolna količina seksa

Da ženske niso tako pogosto kot moški za vroče igrice je samo predsodek, ki nima veliko skupnega z resnico. To je pokazala anketa spletne aplikacije Kindara, v kateri je sodelovalo 500 dam starih od 18 do 65 let in ki so razkrile njihove spolne navade ter želje. To pa so podatki:

53,2 odstotka sodelujočih bi se rado ljubilo pogosteje, kot trenutno se.

60,8 odstotka žensk si seksa želi tri- do petkrat tedensko.

13 odstotkov vprašanih bi seksalo več kot šestkrat na dan.

38,6 odstotka pripadnic nežnejšega spola vsaj enkrat med spolnim odnosom doživi orgazem.

10,2 odstotka žensk doživlja zaporedne vrhunce.

89,2 odstotka vprašanih se strinja, da je seks pomembna postavka zveze.

Čeprav bi si večina želela več akcije, je 46,8 odstotka sodelujočih žensk povedalo, da so zadovoljne s spolnim življenjem, kar je vsekakor spodbuden podatek, a ne gre zaspati na lovorikah. Zadeve je namreč vedno mogoče še izboljšati.