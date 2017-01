Pet zvitih načinov, kako ga zagreti, še preden prideta do spalnice

Nič novega ni, da se seks začne v glavi in da predigra ni omejena na tisto, kar se dogaja v spalnici. Vsaka interakcija s partnerjem je priložnost za zapeljevanje in namigovanje na vroče dogodke. Oglejte si torej pet odličnih priložnosti in možnosti, da pravo vzdušje pripravite, preden prideta do postelje. Še povsem oblečeni dvignite stopnjo intimnosti ter začnite predigro daleč pred igro samo.

Skupaj poskusita nekaj novega

Ste opazili, da je na počitnicah vedno bolj vroče? V smislu seksa, seveda. Za to obstaja povsem psihološka razlaga: novo okolje in nova doživetja povečujejo tudi spolno slo. Res je, partnerja vedno ljubite, a staro okolje in preverjene tehnike včasih postanejo malce dolgočasni, kar je novega, pa ima poseben čar. Če bosta torej preizkušala nekaj drugačnega, kar bo navdušilo oba, bosta oživila intimo in se drug drugemu prikazala v drugačni luči, kar bo za oba zanimivo. Nimata časa in sredstev za počitnice? Nič hudega, obstajajo še druge možnosti, denimo nov šport, plesne urice ali kuharski tečaj.

Skupaj opravljajta dela doma

Leta 2010 izvedena študija univerze Ontario je pokazala, da so ženske, ki jim moški pomagajo pri hišnih opravilih, srečnejše v zakonih. Druga raziskava univerze Illinois je istega leta prišla do zaključka, da so moški, ki svojim dragim pomagajo, pogosteje deležni seksa. Naključje? Najbrž ne. Kadar oba partnerja sodelujeta pri delih, lahko povsem običajna opravila spremenita v seksi doživetje. Saj poznate fantazijo o francoski sobarici, zapeljivi gospodinji ali seksi vodovodarju. Skupaj čistita dom, poslušajta glasbo, brišita prah in se naključno dotikajta z zadnjicama, se med odmori poljubljajta in vsakodnevne dejavnosti spremenita v seksi uvod. Polnjenje pomivalnega stroja ali čiščenje kopalne kadi poteka v še kako zapeljivi pozi.

Določita čas za seksi zmenek

Najbrž si mislite, da predviden seks ne more biti ravno seksi in romantičen. Res je, da se ga mnogi pari poslužujejo tedaj, ko se trudijo povečati družino, a sladki obeti vaju bodo, če se bosta zanj odločila tudi vidva, spremljali ves dan. Fantazije in pričakovanja, kaj se bo zgodilo, ko se bosta končno srečala in lotila zadev, imajo svojo draž. Seveda lahko drug drugega na to čez dan tudi večkrat spomnita, denimo s seksi sporočili, povabili, opomniki in opolzkimi šalami, ki jih bosta razumela le vidva. Četudi bosta v družbi, bosta začela predigro, ki jo bosta ob priložnosti primerno nadgradila.

Skupaj vadita

Nešteto raziskav je dokazalo, da vadba izboljša spolno izkušnjo. Ljudje, ki redno vadijo, so vzdržljivejši, fleksibilnejši, videti so bolje in se bolje počutijo. Vse to se kaže tudi v postelji.

Vadba v dvoje ima še druge prednosti. Drug drugega ne le opazujeta, kako se znojita, temveč sta med njo tesno povezana. Kar dokazuje ena od študij, ki je prišla do zaključka, da pari, ki skupaj vadijo, 34 odstotkov pogosteje okušajo strast kot tisti, ki se v telovadnico odpravljajo vsak zase. Res je torej nekaj na tem.

Ohranita stik tudi, kadar nista skupaj

Saj veste, kako pomembne so se vama na začetku zdele drobne pozornosti. In zakaj bi te bile prisotne le na začetku zveze? Pokažite partnerju, da mislite nanj tudi, kadar nista skupaj. Pošljite mu nagajivo sporočilo, mu na hladilnik nalepite listič z izrazom ljubezni ali v aktovko položite čokoladico v obliki srčka. Kar tako, brez posebnega razloga mu pripravite priljubljen obrok. Ko bosta prišla do spalnice, bodo prav zaradi drobnih malenkosti zadeve še kako vroče. In vse, kar bosta morala storiti, bo pogasiti vročico tako, kot najbolje znata.