Pet znakov, da ne razmišlja o resni zvezi

Čeprav z vami ne načrtuje trajne zveze, vas bo s svojimi besedami in neustavljivim šarmom hitro očaral. Da, govorimo o moškem, ki nima resnih namenov, a se zna odlično pretvarjati, da ni tako. Dobro je zato, da ga prepoznate, preden vam ukrade srce. Poglejte, kaj ga bo najhitreje izdalo.

Za bivše nima lepih besed

Že na prvih zmenkih vam začne pripovedovati, kako so bile vse njegove bivše nore. Bolj kot se bosta spoznavala, bolj mu boste verjeli, da jih je zapustil zgolj, ker so bile nemogoče. A če boste še enkrat pomislili, si boste morali priznati, da je le malo verjetnosti, da so se vse sčasoma v zvezi začele obnašati kot ženske, od katerih je najbolje zbežati. Ko se mu je tako zazdelo, je razmerje prekinil zaradi svoje neresnosti in ne zaradi njihovega vedenja.

Kadar nista skupaj, se vam komaj javi

Tri dni, tri tedne, zanj to ni pomembno. Živi po načelu daleč od oči, daleč od srca in ima za svoj molk vedno dobro opravičilo. Kako iskreno je, pa je že druga zgodba.

Ne odgovarja na vaša večerna sporočila

Zjutraj dežujejo njegove ljubezenske izjave, a bolj kot se bliža večer, bolj vaš telefon molči. Nesmiselno ga je spraševati, v katerem grmu tiči zajec. Odgovor bo vedno enak: izčrpanost, utrujenost, delo …

Preveč se obremenjuje s tujim mnenjem

Seveda je pomembno, kaj o njem menijo prijatelji, a če se jim z vsako potezo trudi ugajati in se pred njimi želi dokazovati, v sebi skriva veliko negotovosti ter nizko samozavest, ki jo bo poskušal okrepiti tudi z večnim osvajanjem novih trofej.

Vedno poudarja, da ni tak, kot so drugi

Zelo pomembna postavka v njegovi igri je prepričati vas, da je res poseben in drugačen od moških, ki ste jih srečali do zdaj, ter da ima zato pravico vse, tudi vas, poniževati. Tudi tako, da se z drugimi spogleduje celo tedaj, ko ste v njegovi družbi. Moški, ki to počne, ne spoštuje svoje partnerice in z njo nikakor ne namerava osnovati zveze, temveč se želi zgolj malce pozabavati.