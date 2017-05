Pet znakov, da jo zanimajo tudi ženske

Menite, da vašo partnerico spolno privlačijo tudi ženske, pa za to nimate dokaza? Predstavljamo vam nekaj znakov, ki vam lahko olajšajo spoznanje, kdo v resnici privlači vašo boljšo polovico.



1. Odkrito ceni ženske



Ženske so večne tekmice druga drugi, čeprav jih ni malo, ki si znajo izraziti podporo, pa vendar, ko ženska opazi drugo žensko v erotičnem smislu, in to odkrito pove, daje jasne znake, da jo isti spol privlači in da je morda pripravljena na širjenje spolnih obzorij.



2. Omenja pretekle izkušnje



Če se vaša partnerica spolno zanima za ženske in ima na tem področju že izkušnje, ki jih rada omenja, je dobro, da ji prisluhnete. Morda vam bo zaupala samo kakšno zgodbico, morda pa se v njeni pripovedi skriva namig, da si med rjuhami še kdaj želi poigrati z žensko. Ste za trojčka?



3. Gleda ženske erotične filme



Oziroma porniče, kjer se ljubijo ženske. To je znak, ki ga vsekakor ne morete spregledati – če uživa v gledanju, kako ženska zadovoljuje drugo, bi verjetno še toliko bolj uživala v živo.



4. Preveč čutna do prijateljic



Danes, ko se skoraj vsa dekleta med seboj prostodušno poljubljajo in objemajo, je težko presoditi, ali vašo partnerico ženske tudi spolno privlačijo, lahko pa opazujete še nekaj dodatnih, bolj intimnih znakov, kot so trepljanje po ritki, božanje po roki, dotikanje prsi itd.



5. Ni ji do seksa



Z vami oziroma z moškimi. Čeprav je očitno, da jo stvari v spolnosti vzburjajo, niso povezane z vami in z vajino spolnostjo, še več, čutite lahko, da je ne morete zadovoljiti. Preden krivdo pripišete sebi, se poskusite o tej temi odkrito pogovoriti, morda pa boste v troje, torej še z enim dekletom, ki se vama pridruži v postelji, lahko zelo uživali.