Pet vrst seksa, ki ga ženske obožujejo

Glede na to, da ogromno žensk še vedno zaigra orgazem, je dobro vedeti, kakšen seks je tisti, ki ga ona resnično lahko doživi, ne da bi ji bilo treba kar koli hliniti.



1 Spontani seks



Večina žensk se mu sprva upre in navede tisoč in en razlog, zakaj to ni mogoče: ker ni sveže oprhana, ker se ji mudi kuhati kosilo, ker jo boli glava, ker ji je neudobno ... Pa vendar je spontani seks ena najpogostejših ženskih fantazij, zato naj moški vztraja pri njem. Šepetajte ji na uho besede, zaradi katerih ji bo srce začelo biti hitreje, dajte ji vedeti, da si jo želite tukaj in zdaj, kot da jutri ne obstaja. Če pomislite, da vaju lahko ujamejo, bo adrenalin še večji.



2 Grobi seks



Seveda, ženske so neznansko fina in občutljiva bitja, kar pa še ne pomeni, da jim ne prija, da jih njihov moški prime z nekoliko bolj trdo roko. Seveda mora stvari obvladati in poznati meje, prav tako ima na razpolago kup sredstev, s katerimi si lahko pomaga, da je bolj pokvarjen. Najpomembneje pa je, da si ženske živalsko želi in ji to da tudi vedeti. Da si je želi do te mere, da si jo bo vzel, če je treba, tudi s silo, seveda pa z njenim privoljenjem. Gre za perverzne igrice, ki jih morata oba obvladati, da drug drugega ne prizadeneta.



3 Hotelski seks



Hotel je veliko več kot čiste rjuhe in mini bar v sobi, je prostor, kjer zunanji svet brez veliko truda izgine, zato da si lahko ustvarite svojega. V hotelski sobi ni kričavih otrok, sitnega moža, zoprne tašče, nesramnega šefa, opravljivih sodelavk, kupov perila in gore posode. Ne, hotel je namenjen uživanju in razvajanju, kar ženske dobro vedo, zato je tudi najobičajnejši seks lahko fenomenalen, če se moški le malo potrudijo, pripravijo penečo kopel, natočijo kozarec penine in vklopijo domišljijo.



4 Oralni seks



Je treba kaj dodati? Ženske ga obožujejo iz več razlogov, zagotovo pa je eden najmočnejših ta, da oralno lažje dosežejo orgazem, dva, tri ... Moški bi vsekakor zadevo morali obvladati, ne pa da se ji izogibajo ali jo jemljejo površinsko.



5 Počasni seks



Tudi seks, kjer je vsako dejanje premišljeno in se nikomur nikamor ne mudi, sploh pa ne moškemu do orgazma, je balzam za žensko spolno življenje. Ni treba, da gre za tantrični seks, vsekakor pa naj si moški vzame čas, da zadovolji svojo drago. Zapeljevanje, počasno slačenje, obdelovanje vseh erogenih con, oralni seks večkrat zapored, masaža, vse je na mestu, ko ima par za igro in ljubljenje časa vso noč, morda pa tudi več.