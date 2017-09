Pet v vsaki zvezi povsem naravnih spolnih fantazij

Čeprav imate ob sebi ljubečega in predanega partnerja, se vaša domišljija včasih razburka. Tudi v smislu spolnih fantazij in s tem ni prav nič narobe. Nasprotno, sanjarjenje v zvezi je tako za posameznika kot za odnos zdravo. Naslednjih pet pa je, ne glede na to, kako srečni ste v razmerju, povsem običajnih slik, ki se velikokrat prikradejo v misli. Poskrbite, da ne bodo ostale tam.

Dominacija

Lahko vas k temu napeljujejo odlomki iz 50 odtenkov sive, a roko na srce, številne dame so si že dolgo, preden je ta film obnorel svet, želele, da bi bile v postelji podrejene. Privezane za posteljo ali tepene po zadnjici. In zakaj ne? V bistvu velja fantazijo prenesti iz domišljije v resnični svet. Zaupajte dragemu, o čem sanjarite, zagotovo bo pripravljen sodelovati z vami.

Seks na romantičnem mestu

A to ni domača postelja. Ena od nedavnih študij je pokazala, da je ta fantazija med pripadnicami nežnejšega spola na prvem mestu. Seks v luksuznem hotelu s pogledom na morje si zamišlja 80 odstotkov žensk. Ali vroče okušanje strasti na morski obali, pod zvezdami ali v zavetju dreves. Tudi ta je z malo dobre volje povsem izvedljiva.

Seks s tujcem

Stara fantazija ni za nikogar presenečenje. Dejstvo je, da nas tuji, neznani ljudje privlačijo. V stiku z njimi ni pogovora, ni drame, ni pritiska. Samo ena kratka, vroča noč. Malce drugače lahko uresničita tudi to: igrajta, da sta tujca, ki ste se ravno srečala na ulici ali v lokalu.

Strasti v javnosti

Čeprav z dragim še nikoli nista drug drugemu padla v strastni objem v zakotni ulici ali v toaletnih prostorih lokala, priznajte, da ste vedno po tihem hrepeneli po taki izkušnji. Glede na eno od na to temo izvedenih raziskav o tem sanjari 60 odstotkov posameznikov. Zato mu naslednjič ob pravi priložnosti zašepetajte svoje misli. Zaradi tveganja bodo zadeve, če jih bosta izpeljala do konca, še kako vroče.

Jaz zdravnica, ti policaj

Bi radi, da bi vas zdravnik podrobno pregledal, seksi profesor dodobra izprašal ali vas kaznoval strogi policist? Vse, kar potrebujete, je malo kreativnosti. Ter seveda izbira vloge, ki vam najbolj odgovarja. Ne omejujte se. Ne v domišljiji ne v resničnem svetu.