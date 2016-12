Pet učinkovitih nasvetov za dolg in srečen zakon

Ko ste z nekom dolgo skupaj, je umetnost, kako ostati srečen, in nasveti, s katerimi so si pomagale naše babice, so pomagali preživeti marsikateremu zakonu.



1. Pomemben je način



Ni pomembno samo to, kaj izrečete, pomembno je, kako in kdaj to izrečete, torej način.



2. Naj ima partner kdaj svoj prav



Popustiti in dati partnerju prav, tudi ko veste, da ni tako, je umetnost zakona, ki jo le redki obvladajo. Začnite vaditi, a imejte pravo mero!



3. Bodite nemočni



Vsi kdaj potrebujemo občutek, da partner brez nas ne bi zmogel, zato je dobro, da ženska kdaj ne zna zamenjati žarnice, moški pa ne pomiti posode. Partner se bo počutil bolj pomembnega in nenadomestljivega, pa še stvari bodo narejene.



4. Ne napadajte



Preden partnerja obtožite, kako se vede, najprej premislite, kako se vedete vi. Morda mu nameravate očitati nekaj, kar pravzaprav sami počnete, to pa nikamor ne pelje. Najprej pometite pred svojim pragom!



5. Ne ugibajte, kaj misli



Vprašajte! Ljudje pač ne vidimo drug drugemu v glavo in se za zdaj ne pomenkujemo telepatsko, zato se je s partnerjem treba o vsem pogovarjati. Ne mislite, kaj je partner mislil, ne delajte si nepotrebnih filmov, govorite!