Pet trikov, ki bodo vsakemu zmešali glavo

Čeprav se o okusih ne razpravlja in so ti na moč različni, tedaj ko gre za moške in seks, vseeno obstajajo skupne točke. Nekaterim stvarem se namreč ne morejo upreti. Oglejte si pet takih ter jih s pridom uporabite.

Priskrbite si ogledalo

In ga postavite v spalnico tako, da bosta med zabavo v njem lahko opazovala svoj odsev. Moški v tem pogledu neizmerno uživajo in zagotovo bo s kotičkom očesa vsake toliko preveril, kakšni ste med akcijo videti v ogledalu.

Uporabite moč pet

Ženske, ki nosijo visoke pete, so za moške še kako seksi. Za spremembo jih torej ne sezujte tedaj, ko se predajata strastem.

Zabavajte se sami

Ni bolj erotičnega prizora od tistega, ko se zabavate sami. Pričakajte ga v postelji in mu natančno pokažite, kako deluje vaše telo in kako se odziva na prave dražljaje.

Uporabite fotoaparat ali kamero

Z njima zabeležite nekaj vročih trenutkov, ki se jih bo še kako rad spominjal. Naslednjič jih lahko uporabite kot na moč zgovoren namig.

Sladko, slajše

Čokoladni preliv res ni skop s kalorijami, a to ne bo vaša težava, če ga boste polili po svojem telesu, on pa ga bo moral z jezikom z njega počistiti. Zanj boste nedvomno najslajši posladek.