Pet stvari, ki si jih ženska želi v postelji

Vsaka ženska ima svoje spolne fantazije, za katere pa moški pogosto sploh ne vedo, ker ženske o tem redko govorijo z njimi, a obstajajo nepisana pričakovanja, ki čakajo, da se bodo uresničila.



1. Moški naj bo divji



Ženske imajo rade nežnost, a v postelji nimajo prav nič proti, če jih moški primejo bolj odločno v roke. To pomeni, da se ne upirajo bolj divjemu seksu, če jih le moški zna pripraviti do tega, da se dovolj sprostijo. Kajti potem šele seks postane zares živahen.



2. Umazano govorjenje



Če zna moški žensko pravilno obkladati z raznimi »grdimi« besedami, ki zvišujejo temperaturo v postelji, ne bo imela prav nič proti takšnemu verbalnemu izzivu. Nasprotno, zelo se bo vživela!



3. Brez ravnanja v rokavicah



Ženske imajo dovolj tega, da se od njih povsod pričakuje, da se bodo obnašale kot dame, vedno vljudne, vedno zadržane, zato jih ni malo, ki komaj čakajo, da jih bo njihov dedec za lase odvlekel v svojo votlino, kjer mu bodo prepuščene na milost in nemilost. Vsaj takrat si ne želijo imeti glavne besede, kar je lahko zelo zanimivo.



4. Več orale



Prav tako, če ne še bolj, imajo ženske rade moškega, ki jih zna oralno obdelati, in ne takšnega, ki se mu je težko spustiti v njeno mednožje. Užitek je še toliko večji, če je tudi moški videti, kot da zelo uživa, glasno cmoka, stoka in vzdihuje. Preprosto, ženska mora imeti občutek, da bi jo moški rad pojedel.



5. Njeno telo je njena erogena cona



Žensk ne vzburja samo ukvarjanje z njihovo vagino, ampak bi rade, da je pozornost namenjena celotnemu telesu, torej od mezinčka na nogi do ušeska na glavi. Želijo si, da jih moški povsod ljubkuje, saj so ena sama erogena cona, če se jih moški pravilno loti.