Pet stvari, ki jih morate vedeti, če ljubite mlajšega moškega

Danes niso samo starejši moški tisti, ki imajo mlajša dekleta, pridno jim sledijo ženske v zrelih letih, ki so si omislile mladeniča. Pa vendar – mladost je očarljiva, a s seboj lahko prinese tudi razočaranje.



1. Mlad ali premlad



Kje je meja, ko govorimo o mlajših moških? Je pod 20 premlad? Je nad 30 prestar? Meja ni nikoli točno določena, a jo hkrati določa tudi družba, v kateri živimo in ki vedno manj priznava mladim mladost in starejšim zrelost. Drugače povedano, vsaka ženska ve, kdaj je moški mlad in kdaj je premlad glede na njeno starost, vprašanje pa je, ali jo razlika v letih sploh zanima.



2. Ne iščite zrelosti



Mladeniči so lahko pametni, duhoviti, zanimivi in še mnogo drugega, zelo redki, če sploh, pa so med 20. in 30. letom dovolj zreli. To se na prvi pogled na zdi moteče, a ko ženska potrebuje podporo in spodbudo, ju mlad moški težko ponudi v takšni meri, kot to ona potrebuje. On preprosto še ni tam, ne ve, kako je biti starejši, in ne more stopiti v te čevlje.

3. Velika pričakovanja

Pričakovanja starejše ženske so jasna – želi si nekoga, ki jo bo spolno potešil in zraven še malce razvajal, kaj drugega pa naj? Mlajši moški pa lahko svojo pumo vidi kot odskočno desko v svojem življenju, kar v praksi pomeni, da lahko od nje pričakuje finančno podporo in še kaj več materialnega. To so lahko spolzka tla, sploh če ne govorimo o avanturi, ampak o razmerju.



4. Ceni izkušnje



Mlajši partner ceni izkušnje starejše ženske, pa ne samo glede posteljnih trikov, ampak preprosto življenja. Odprt je za novosti, bolj prilagodljiv in drzen, ljubi se mu početi stvari, ki starejše moške dolgočasijo, skratka, hitro je jasno, zakaj je tako seksi. Ker vas ceni.



5. Ni popoln



Če mislite, da mlajši moški blestijo od popolnosti, se motite, sploh če boste zaživeli skupaj. Moški je pač moški, lahko je raztresen, pozabljiv in nemaren, ampak če se drugje izkaže, lahko zamižite na eno oko. Nihče ni popoln.