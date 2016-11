Pet stvari, ki bi jih moški radi od svoje ženske

Pravijo, da moški ne potrebujejo veliko stvari, da bi bili zadovoljni. Vseeno vam predstavljamo, kaj si želijo večkrat doživeti s svojo partnerico ali ob njej.



1 Pogrešajo več samostojnosti



Čeprav moški nimajo nič proti temu, da so ženske nemočne, ko je treba odmašiti kuhinjski odtok ali zamenjati gumo na avtu, so trenutki, ko bi raje videli, da bi se odlepile od njihovega komolca in jim pustile dihati. To morda še najbolj velja, ko gledajo nogometno tekmo. Sicer pa se hitro počutijo zanemarjene zaradi pomanjkanja skrbi zanje ali zmanjšane potrebe po njihovih močnih rokah, a to je že nova tema.



2 Več smisla za humor



Nobena skrivnost ni, da ženske obožujejo moške, ki jih znajo spravljati v smeh, kaj pa obratno? Tudi moški imajo radi duhovite ženske, s katerimi se lahko nasmejijo, pa naj gre za mastne šale o blondinkah ali trenutek svojevrstnega humorja, kadar razkrijejo, da bodo konec tedna preživeli sami s prijatelji. Takrat se šele res pokaže ženski smisel za humor.



3 Želijo si manj razvajenosti



Ženske se pač pritožujejo, enkrat bolj, drugič manj utemeljeno, kar moški sicer znajo preslišati, a to še ne pomeni, da tega ne opazijo. Vsaj enkrat ne bi bili radi krivi za to, da je WC na bencinski črpalki brez toaletnega papirja, ali za to, kako nesramen je bil natakar. Niso kanta za smeti, v katero bi lahko ženske neprestano stresale slabo voljo.



4 Radi bi se crkljali



Brez velikih besed se od moškega pričakuje, da se med divjim koncertom prebije do pijače ali da kot mula nosi vrečke, medtem ko ona nakupuje. A kdo razvaja moške in zakaj je vse, kar naredijo, da bi jo razveselili, samoumevno ali ne dovolj dobro? Tudi oni bi radi slišali, kako so seksi, si zaslužili masažo ali samo pogled, ki jim pove, da so najboljši na svetu. Če jim ženska to pove oblečena le v spodnje perilo, toliko bolje.



5 Malo več pobude



Moški veljajo za lovce, ki uplenijo svojo žensko, ampak nimajo prav nič proti, če ženska kdaj prevzame erotično pobudo, nasprotno! Če na splošno nimajo težav z nadzorom, se bodo voljno prepustili ženski in njeni dominanci, ko govorimo o seksu, najverjetneje pa bo tudi ona imela veliko od tega.