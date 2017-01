Pet prijemov, ki jih moški med seksom ne marajo

Obstajajo malenkosti, ki pripadnikom močnejšega spola v postelji prav nič ne prijajo. Oglejte si pet takšnih, ki jih ne okušajo radi.

Zobje in oralni seks

Oralni seks lahko pri obeh partnerjih strasti povzdigne na višjo raven, a pozor. Tako kot vaše je tudi njegovo spolovilo občutljivo, neprava stimulacija pa namesto užitka prinese bolečino. Tanka je namreč meja med zadovoljstvom in nelagodjem, zato med tovrstno zabavo nikar ne uporabljajte zob. Ostanite pri ustnicah in jeziku.

Presenečenje z zadnje strani

Kadar se partnerja res dobro poznata, je seksualna komunikacija preprosta ter je iz telesne govorice mogoče razbrati, kaj je nekomu všeč in česa ne mara. Nenavadne in nepričakovane spremembe seksualnih pravil pa kljub temu včasih prinesejo nelagodje. Igranje z anusom je res lahko zanimivo in provokativno, a za večino moških pomeni pretiravanje ter zbuja neprijetne občutke.

Grobi intimni prijemi

Med samimi spolnimi igricami so pogosto prisotni močni, strastni dotiki in prijemi, a ti niso zaželeni na vseh organih. Nekateri moški deli, zlasti mošnje, so izjemno občutljivi, zato je z njimi treba biti previden. Premočni stiski bodo namreč ohladili vsakega.

Igra z bradavicami

Pri ženskah in pri moških so bradavice močna erogena cona. Tako kot vam ni všeč, kadar jih on premočno stiska ter grizlja, tudi njemu ni prijetno, če se jih preveč zavzeto lotite vi. Nežni poljubi in polzenje po njih z jezikom pa so vedno dobrodošli.

Jezik v ušesu

Vzdihi, nežni šepet na uho in poljubi po uhlju veljajo za najstrastnejše uvode v predigro ali igro samo. A pozabite na to, da bi mu v uho potisnili jezik. Ta filmski način dvigovanja strasti naj ostane na malih zaslonih. Zlasti zanje namreč pretiravanje z jezikom predstavlja neprijetno ter neprivlačno izkušnjo.