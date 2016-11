Pet po seksu prepovedanih dejanj

Ni pomembno samo, kaj se dogaja pred seksom ali med njim, ampak tudi, kaj počenete po njem oziroma česa po tem, ko se akcija konča, ne smete storiti. »Vaginalno tkivo je tedaj navlaženo in zatečeno ter se na dražljaje iz okolja odziva drugače kot sicer in je dovzetnejše za okužbe,« pravi Leslie E. F. Page, ginekologinja iz Kansasa, ter skupaj s kolegi niza pet dejanj, ki se jim je tedaj bolje izogniti.

Pozabljanje na malo potrebo

Med seksom v nožnico lahko zaidejo bakterije. Prav zato vnetja po spolnem odnosu niso nobena redkost, je prepričan porodničar in ginekolog Robert Wool, ki dodaja, da ob drobnih poškodbah, ki na stenah nožnice nastanejo med aktom, do njih pride še hitreje kot sicer. Ni vam treba takoj odhiteti na stranišče, a v največ uri po vročem dogajanju izpraznite mehur. Z urinom boste izprali vagino in zmanjšali tveganje za bakterijske okužbe.

Umivanje nožnice

Nekatere ženske takoj po odnosu čutijo neizmerno potrebo po tem, da bi si z milom umile nožnico. A tudi to ni priporočljivo, saj je že sicer občutljivo intimno področje še bolj dovzetno za alergije, ki jih lahko povzročijo kozmetični preparati. Nožnica se sicer očisti sama in z njo je treba vedno, zlasti pa po odnosu, nežno ravnati. Če res ne gre drugače, jo samo splaknite s toplo vodo.

Spanje v seksi perilu

Bombažno perilo je dobro, ker koža v njem diha. Za najlon, rajon ali poliester pa velja velik ne. »Po seksu je intimno področje po zaslugi naravnega lubrikanta in sperme toplo ter vlažno,« pravi Pageeva. Na sintetičnem perilu se vlaga zadrži, s tem pa se poveča tveganje za glivične okužbe. Vagina tedaj potrebuje zrak, da se posuši, zato spite goli ali v bombažnem perilu.

Kopanje v vroči kopeli

Razvajanje v mehurčkih po vroči akciji se zdi idealno, a vendar ni dobro. »Vaša vulva kot odgovor na spolno stimulacijo nabrekne, vagina se odpre, vse to pa poveča tveganje za glivično okužbo,« pravi Pageeva. Če takoj po spolnem odnosu skočite v kad, ste izpostavljeni infekcijam vagine in anusa.

Brisanje z vlažnimi robčki

Zlasti če ste preobčutljivi za kemikalije, kot so alkohol, glicerin, določena olja in vonjave, lahko uporaba teh robčkov po seksu povzroči draženje, saj je koža tedaj še občutljivejša kot sicer in na njej se lahko pojavijo rdečica, srbenje ali celo pekoč občutek ter oteklina. Če se želite očistiti in je običajen toaletni papir pregrob, ga zmočite z mlačno vodo, ki ste ji dodali malce kisa: čajno žličko kisa zmešajte s pol decilitra vode, v mešanico namočite papir ali krpo, se obrišite in nato kožo osušite. »Kis je blago čistilo in pomaga ohranjati naravno kislost kože ter jo tako varuje pred glivičnimi okužbami,« še svetuje ginekologinja.