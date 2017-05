Pet odtenkov seksa v življenju

Čeprav velja prepričanje, da je seks najboljši na začetku zveze, ko so stvari še vroče, je prav mogoče, da z leti postane še boljši.



1 Na začetku



Gotovo gre za najbolj vznemirljivo fazo seksa, a hkrati tudi za najbolj stresno. Za nekatere je dejstvo, da imajo stalnega partnerja, olajšanje, ki prinese bolj sproščen odnos do seksa in s tem več orgazmov, za druge pa sploh ne. Nekateri pač oživijo, ko so stvari sveže in je še treba narediti vtis na partnerja, kmalu pa čutijo partnerjev užitek kot odgovornost ali celo dolžnost, kar lahko zmanjša začetno navdušenje, čeprav raziskave kažejo, da se pri stalnih partnerjih razlika med številom moških in ženskih orgazmov korenito zmanjša.



2 Prvih šest do osemnajst mesecev



Po nekaterih raziskavah gre za najslajšo seksualno fazo, ko partnerja še vedno spoznavamo, hkrati pa že vemo, kaj je všeč enemu in drugemu in kako to doseči. Kljub temu ima tudi ta seksualni vrhunec svoj konec, ki mu sledi obdobje intime. V tem, da smo se s človekom sposobni ljubiti tudi potem, ko smo ga videli v najhujših stanjih, je očitno nekaj privlačnega.



3 V zakonu ali stalni partnerski zvezi



Prav tako so raziskave pokazale, da dejstvo, da smo z nekom v resnem odnosu ali poročeni, ne vpliva na kakovost spolnega življenja, ampak na to vplivajo okoliščine, v katerih se znajdemo – poslovne, finančne in druge obveznosti. Preutrujenost je pogosto kriva za manj seksa, zato bi se morali pari še bolj potruditi zanj. Če ne drugače, tako, da pozabijo na spontanost in ga preprosto vpišejo na koledar, veliko pa lahko storijo, če se iskreno pogovarjajo o tem, kaj si v postelji želijo. Vse se spreminja, tudi spolnost, ki samo čaka na nove izzive.



4 Če so zraven še otroci



Imeti otroke pri vsem lepem, kar prinesejo, pomeni imeti manj časa zase in za partnerja. Vzgoja je pomembna in odgovorna naloga, kar pa še ne pomeni, da mora seks izginiti s programa. Nasprotno, tako kot otroci naj bo tudi seks ena izmed prioritet. Če ste zvečer preutrujeni, še vedno lahko poskusite zjutraj, jutranji seks dela čudeže.



5 Od menopavze in naprej



Dejstvo, da ne more zanositi, je lahko za žensko zelo osvobajajoče, čeprav menopavza ne izreka posebne dobrodošlice seksu. A kolikor je žensk, toliko je menopavz, in vsaka lahko najde način, kako ohraniti svojo spolnost živo, pa naj bo s hormonsko terapijo ali tantričnim seksom. Veliko parov v poznejših letih prisega na dolgo predigro, saj se jim nikamor več ne mudi, niso pod tolikšnim pritiskom, in če telo služi, zakaj ga ne bi uporabljali?