Pet obveznih kompromisov v zvezi

Kompromisi v zvezi so obvezni. Če jih ni mogoče doseči zlepa, se je včasih treba spreti. Jasno in glasno izraženo nestrinjanje namreč lahko na koncu zadeve postavi na pravo mesto in v dom vnese mir. Katera so najbolj sporna področja, niza Susan Heitler, zakonska svetovalka iz Denverja.

Kako zapravljata denar

Tudi najsložnejši pari se velikokrat ujamejo v zanko, kako, zakaj in koliko zasluženega denarja potrošiti. Ta težava je običajno globlja, kot se zdi. Velikokrat gre za vcepljene vrednote in poglede na denar, ki izhajajo iz primarne družine. Morda eden od partnerjev pretirano zapravlja, drugi pa je skoraj skop. Morda se eden noče zadolževati, drugemu pa krediti in dolgovi ne kratijo noči. Eden bi varčeval, drugi vse sproti zapravil. Morda bi eden raje ločeni račun, drugi pa skupnega. To je le nekaj z denarjem povezanih težav, ki se v zvezi lahko pojavijo in o katerih je treba sprejeti dogovor.

Najlažje bo šlo, če bosta načrtovala proračun, od katerega ne bosta odstopala, ter dorekla mejo, do katere se še lahko zadolžita. Tudi glede skupnih oziroma ločenih računov je mogoče poiskati srednjo pot: za skupne stroške odprita skupnega, za lastne pa obdržita vsak svojega. Kakor koli, za vsako težavo obstaja rešitev, le nikar nesoglasij ne pometajta pod preprogo.

Kako pogosto bo na dnevnem redu seks

Če v paru zamre spolno življenje, postane zveza ranljiva. Če med vajinimi željami obstaja veliko razhajanje, je to lahko resna težava. Če sta močno nekompatibilna, se domenita, kako pogosto si bosta za spolne radosti vzela čas. Poiščita srednjo pot.

Seveda seks ni matematika in nemogoče je določiti točno število skokov med rjuhe, lahko pa se potrudita, da bosta našla tako, ki bo ustrezalo obema. Z ignoriranjem te težave zlahka pride do tega, da se ena stran spusti v prevaro, ki lahko odnos pokoplje.

Kako izražati jezo

Če je eden od partnerjev odraščal v okolju, kjer je bila jezna komunikacija del vedenja, in ob tem pozabi, da drugi izhaja iz družine, kjer so se jeznim tonom izogibali za vsako ceno, bo slej ko prej prišlo do napetosti, pojasnjuje Heitlerjeva ter svetuje, da se partnerja o tem pogovorita, ko bosta oba mirna. Vsak naj izrazi svoja občutja, ki ga prevevajo ob izražanju jeze življenjskega sopotnika, ter skupaj poskušajta poiskati način, kako izražati nestrinjanje ali jezo brez velike eksplozije negativnih čustev, kar nikoli ni koristno za odnos.

Vloga družin v skupnem življenju

Vašega partnerja moti, ker je vaša mama na kosilu vsako nedeljo. Vas vrže iz tira, kadar njegova družina k vam pride nenajavljena in se njegova mama vmešava v vajino življenje.

Na samem začetku zveze je čas, da postavita meje. Morda imata na to, koliko se bosta vajini primarni družini vključevali v vajino skupno življenje ter kako pogosto naj bi se obiskovali, različne poglede, a o tem morata govoriti in drug drugega upoštevati. Ključ pri tem je, da nikoli ne kritizirata drug drugega in ne članov vajinih družin, s svojimi sklepi pa seznanita tudi njih. Morda se sploh ne zavedajo, da so s svojimi dejanji jabolko spora.

Kako deliti hišna dela

Še en obvezen pogovor. Ta vključuje vsa dela, od pomivanja posode do sprehajanja psa. Pravična razdelitev opravil kasneje ne bo vodila do trenj, seveda pa se morata dogovora obe strani držati in dela opraviti pravočasno. Le tako bo na dolgi rok mogoče ohraniti red in mir v hiši ter s tem zadovoljstvo obeh.