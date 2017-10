Pet nevarnih mitov o kondomih

Kondomi veljajo za najbolj razširjeno kontracepcijsko sredstvo. Ne varujejo samo pred nezaželeno nosečnostjo, veliko vlogo igrajo tudi pri preprečevanju širjenja nekaterih spolno prenosljivih bolezni. A ne glede na to, da so dostopni na vsakem koraku ter da jih uporablja veliko spolno aktivnih posameznikov, o njih še vedno kroži nekaj mitov, ki jim ne bi smeli verjeti.

Lubrikant na kondomu okrepi zaščito

To ne drži vedno. Ravno nasprotno: lubrikanti na osnovi olja lahko poškodujejo lateks in tako izničijo zaščito, ki naj bi jo nudil kondom. V kombinaciji z njim uporabljajte lubrikante na vodni osnovi in naravne, organske.

Kondom varuje pred vsemi spolno prenosljivimi boleznimi

Kondomi ne varujejo popolnoma pred genitalnim herpesom, virusom HPV, sifilisom in sramnimi ušmi.

Alergični na lateks ne morejo uporabljati kondoma

Ta izgovor odpade. V tem primeru uporabljajte kondome iz poliuretana ali poliizoprena.

Kondom je primerno hraniti v denarnici

Hranjenje kondoma v denarnici lahko privede do stanjšanja ali poškodb materiala, na njem se pojavijo luknjice. Najbolje jih je hraniti v originalni škatlici ter za varno uporabo upoštevati tudi, da imajo rok trajanja.

Dva kondoma, dvojna zaščita

V resnici dva kondoma povečata tveganje za poškodbo tovrstne zaščite, saj je zaradi večjega trenja večja verjetnost, da se bosta poškodovala. En kondom je povsem dovolj močan, da bo kos svoji nalogi.