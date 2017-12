Pet neizbežnih prazničnih sporov

Priprave na praznike in sami praznični dnevi vključujejo veliko opravil in nalog, s tem pa narašča tudi napetost, ki neredko izbruhne v obliki takih in drugačnih sporov. Naslednjih pet tudi vaju najbrž čaka v času, ko naj bi bila na prvem mestu veselje in ljubezen.

Koliko zapraviti za darila

Proračun, namenjen darilom, je pogosto tema perečih razprav. Nestrinjanje, ko gre za to, kaj komu podariti, in predvsem, koliko za darila zapraviti, je med partnerjema velikokrat kamen spotike. Zlasti tedaj, ko nekdo daje prednost varčnosti in premišljenosti, drugi pa se preprosto ne more upreti želji po lepih darilih za najbližje ne glede na to, koliko je zanje treba odšteti.

Kako okrasiti smrečico

Vsak ima svojo vizijo popolnega drevesca in ta se pogosto prav nič ne sklada z željami partnerja. Okraševanje doma in jelke je zato klasičen vzrok sporov med pari. Klasika ali moderno? Bogato ali minimalistično? Izmenjava mnenj se neredko konča s kričanjem.

Kako razporediti hišna opravila

Večina teh običajno pade na ramena žensk, ki so zato preobremenjene z obveznostmi in nalogami in zato v stresu, ki vodi v napetost med zakoncema, v očitke, izmikanje nalogam, skratka v božično-novoletne spore.

Prisilna druženja

Čas praznikov je čas obiskov in druženja z bližnjimi. Tudi tu se kaj rado zatakne. Kajti vsi obiski niso ravno prijetni in so vir napetosti pred druženjem, med njim in po njem, čeprav naj bi bilo predvsem veselo. Kdaj na obisk? Koga obiskati? Koga to leto izpustiti? Kako dolgo ostati? Nešteto je malenkosti, ki vodijo v ostre besede in jezne poglede.

Spori zaradi prevelikih pričakovanj

Le kdo si ne želi popolnih praznikov? A ti so le redko taki, saj se med njimi lahko hitro kaj zalomi in stres, razočaranje ter nervoza hitro pokvarijo lepe trenutke. Namesto mirnih večerov so ti zato polni očitkov in slabe volje, prazniki pa zato vse prej kot popolni.