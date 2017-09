Pet napačnih razlogov za poroko

Iskanje sorodne duše ali osebe, s katero bi preživeli vse življenje, je romantična ideja. A vendar ljubezen ni vedno na prvem mestu, ko gre za odločitev za zakon. Neredko jo spodbudijo povsem napačni razlogi. Najpogostejših je pet.

Že dolgo sva par, torej …

Pari, ki v zakon vstopajo zgolj zato, ker so že dolgo skupaj, to storijo iz čiste logike in pričakovanja okolice, zato se nekoč zavejo, da razlogi niso bili pravi, in si morajo priznati, da njihova življenja niso takšna, kot so si želeli ali pričakovali.

V takšnih letih sva

Vsi prijatelji so v poročeni, tudi vidva sta zakorakali v leta, ko naj bi zvezo okronala s prstanoma. Pa vendar leta ne bi smela biti ključna, ko gre za zakon.

Vsi to pričakujejo od naju

Pritisk staršev in prijateljev je lahko močan, toda to ne pomeni, da bi se mu morali ukloniti, če vi čutite drugače.

Biološka ura mi tiktaka

Bitka s časom ne bi smela biti odmik od nečesa, kar si v resnici želite.

To je lahko moja finančna varnost

Denar je na žalost pogost razlog za poroko, a takšni zakoni so le redko resnično trdni. Prav sreča pa bi morala biti pri tako pomembni življenjski odločitvi na prvem mestu.