Pet najpogostejših, a v vsaki zvezi prepovedanih laži

Popolnega intimnega razmerja ni, vendarle pa obstajajo dobre in slabe partnerske zveze. In dobre vselej temeljijo na iskrenosti. Pet laži nakazuje, da vajina zveza žal ni zgrajena na trdnih osnovah.

Laganje o lastnih potrebah

Partnerju morate zaupati, kaj od njega pričakujete, morda tudi zahtevate, saj on ne zna brati vaših misli in ne more vedeti, kaj si želite. Če potrebujete več časa zase, mu to povejte, če menite, da vam posveča premalo pozornosti, prav tako. O vsem komunicirajta odprto in iskreno. Le tako je mogoče preprečiti, da med vama ne bo nesoglasij, nerazumevanja in težav, ki jih kasneje ne bi mogla premagati.

O nezvestobi

Naj gre za prešuštvo, čustveno varanje ali zgolj spogledovanje, laži o nezvestobi nikoli niso primerne. Ne glede na to, kako bo resnica vplivala na vajin odnos, je edina prava rešitev. Ne zgolj zato, ker jo ima partner pravico poznati, temveč tudi zato, ker bi laž, ko bi se resnica končno razkrila, povsem porušila njegovo zaupanje v vas in v vajino zvezo.

O lastnih občutkih

Kadar ste žalostni, ne zatrjujte, da je vse v najlepšem redu. Nikoli, kadar ste jezni, tega ne zamolčite. Če vas je prizadel, mu to povejte. S prikrivanjem občutkov ne boste ničesar pridobili, temveč boste zgolj izgubili intimnost, ki sta jo v zvezi ustvarila. Pomanjkanje iskrenosti glede čustev namreč vodi v jezo in zamero do partnerja, kar na koncu pripelje do nepremagljivih težav.

O komunikaciji z bivšim partnerjem

Nekateri po razhodu ostajajo v stiku z bivšim partnerjem. Ne glede na razloge tega svoji trenutni ljubezni nikoli ne smete zamolčati. Ohranjanje stika je povsem sprejemljivo, če tega pred sedanjim življenjskim sopotnikom ne skrivate.

O finančni situaciji

Laganje o denarju nikoli ni upravičeno. Če ste v dolgovih ali drugi dolgujejo vam, ima partner to pravico vedeti. Prav tako tudi, kadar si privoščite večji nakup, ki vpliva na vajin proračun. Tudi če ste dobili povišek v službi, tega pred partnerjem ne skrivajte.

Resnica je tudi v tem primeru vselej najboljša.