Pet med seksom prepovedanih napak

Res je, da sta med seksom na prvem mestu užitek in zabava, a vendarle velja upoštevati tudi previdnost. Poglejte, katerih petih napak ne bi smeli početi.

Podcenjevati spolno prenosljivih bolezni

Zgolj vprašati nekoga, ki ga ne poznate dobro, ali se je testiral za spolno prenosljive bolezni, za zaščito pred njimi še zdaleč ne bo dovolj. Seks brez primerne zaščite pomeni tveganje okužb, kar ima lahko usodne posledice. Zlasti zdaj, ko nekatere spolne bolezni, denimo gonoreja, postajajo odporne proti zdravilom, ki so na voljo.

Uporaba lubrikantov na osnovi olja skupaj s kondomi iz lateksa

V kombinaciji s kondomi iz lateksa nikoli ne uporabljajte lubrikantov na osnovi olja ne naravnih olj, kot sta olivno ali kokosovo, saj lahko poškodujejo lateks. V kombinaciji s to obliko zaščite so priporočljivejši lubrikanti na osnovi vode ali silikona.

Uporaba napačnih spolnih pripomočkov

Takšne in drugačne igračke so v postelji dobrodošle, vendar naj bodo res izdelane v ta namen. Različne improvizacije s predmeti, ki nanje le spominjajo, niso primerne. Tudi hrana v vagino ali anus ne sodi.

Izvajanje pritiska na partnerja

Pretirano obremenjevanje z orgazmom lahko zadeve pomakne v povsem napačno smer. Včasih vrhunca ni in s tem ni nič narobe. Spet drugič pride ob drugačni stimulaciji, nikoli pa ne ob pritiskih in vprašanjih, kot so: »Si že?«, »Boš kmalu?« ... Z njimi boste vzdušje samo zamorili.

Preveč stvari naenkrat

Preizkušanje novosti in eksperimentiranje da, a nikar ne pretiravajte. Sicer posledice ne bodo takšne, kot ste si jih sprva nadejali, saj lahko poškodujete sebe ali partnerje in vajine spolne organe. Nove položaje ter prijeme uvajajta počasi, in če komu od vaju ob njih ni prijetno ali čuti celo bolečino, nikar ne vztrajajte.