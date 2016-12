Pet med seksom prepovedanih dejanj

Dober seks včasih vključuje tudi malce tveganja. In s tveganjem pride nagrada. Vendar se zadeve lahko zalomijo in se vse skupaj ne konča tako, kot bi si želeli. Ker cenite svoje zdravje in predvsem zdravje svoje intime, si poglejte, česa med njim nikoli ne bi smeli početi.

Ne zanemarjati nevarnosti okužbe s spolnimi boleznimi

»Morda menite, da je dovolj vprašati partnerja, ali se je testiral za spolno prenosljive bolezni in ste, če je njegov odgovor pozitiven, test pa negativen, zaščiteni, vendar to ne drži,« opozarja Leah Millheiser, ginekologinja in profesorica na univerzi Stanford. »Vedno, kadar se z nekom spuščate v spolni odnos, pa to ni vaš stalni partner, ki mu res zaupate, tvegate. To ste že slišali, a prav je, da slišite še enkrat, kajti nekatere spolne bolezni so postale odporne proti zdravilom, na prvem mestu gonoreja, ki je znova v porastu.«

Ne mešati lubrikantov na osnovi olja s kondomi iz lateksa

Tudi nepravilna uporaba kondomov in lubrikantov je lahko nevarna tako za nezaželeno nosečnost kot tudi za okužbe. Zato bodite previdni pri izbiri prvih in drugih. »Ob uporabi kondoma iz lateksa ne uporabljajte lubrikanta na osnovi olja. To velja tudi za naravna olja, kot sta olivno ali kokosovo, saj poškodujejo lateks in kondom ni več učinkovit,« pravi Millheiserjeva. V kombinaciji s to obliko zaščite je treba uporabljati lubrikante na osnovi vode ali silikona.

Ne vtikati hrane v nožnico

»Pri tem se živila v nožnici lahko zlomijo in v njej tudi ostanejo. Sadje in zelenjava tam nimajo česa iskati,« opozarja ginekologinja in dodaja, da na urgentnih oddelkih bolnišnic primeri, ki so posledica tovrstnega eksperimentiranja, niso redki. Enako velja tudi za zadnjik: uporabljajte le pripomočke, ki so namenjeni spolnim igricam.

Ne pritiskati na partnerja

Če se boste preveč trudili, da bi igro pripeljali do srečnega konca, ne boste ogrožali le svojega spolnega zdravja, temveč boste med rjuhami ustvarjali tudi neprijetno napetost, opozarja Stephen Snyder, spolni terapevt iz New Yorka. Včasih orgazma pač ni in s tem ni nič narobe. Če vaš partner ne doživi vrhunca med penetracijo, naj si do njega pomaga sam, vi pa se igrajte s seboj. Vzajemna masturbacija je odlična za poživitev strasti. Pri tem se opazujta in uživajta. Ko boste pozabili na misel, da mora biti penis med izlivom v vagini, bo vse veliko zabavnejše.

Ne zanemarjati svojih meja

In na koncu: ne pretiravajte, temveč poslušajte svoje telo. Če boste preveč divji, zagreti in avanturistični, vam vaša vagina ne bo vedno hvaležna. Prav tako vam ne bo hvaležen njegov penis. Izogibajte se ekstremnim pozam in neobičajnim kotom penetracije, saj med njim lahko pride do zloma moškega spolnega organa. Ko se odločata za nove poze, počnita to raje počasi in previdno. Če boste kljub temu v vagini občutili bolečine, si privoščite kakšen teden počitka, da se morebitne poškodbe v njej pozdravijo, naslednjič pa preizkusita kakšno lažjo in bolj zdravo pozo.