Pet jezikov ljubezni

Za dober odnos potrebujemo dobro komunikacijo. To pomeni odkritost, pripravljenost na pogovor in medsebojno spoštovanje. Gary Chapman, avtor številnih knjig o družinskem življenju, strokovnjak za odnose, antropolog in doktor filozofije, je po dolgih letih spoznavanja dinamike človeških odnosov to komunikacijo označil s petimi jeziki ljubezni, ki jih razumemo in govorimo ljudje, ki izražamo ljubezen – z njimi lahko drug drugemu najbolje izražamo tisto, kar čutimo.



1. Besede potrditve



Eden od najbolj poznanih načinov za čustveno izražanje ljubezni je nedvomno izražanje z besedami, ki se v vas nakopičijo. Žal se pogosto zgodi, da se ne naučimo tega najpreprostejšega jezika ljubezni. Pohvale, ki jih izrečete, komplimenti, ki jih podelite, ali pa preprosto besede hvaležnosti in izkazovanja, kako močno to osebo cenite, so vsekakor med najmočnejšimi komunikatorji ljubezni. Za to ne potrebujete zapletenih in dolgih govorov, dovolj so preproste povedi, kot so: Samo ti me lahko tako nasmejiš, Všeč mi je, ko me prideš iskat v službo ali Ta obleka ti res pristaja.



Ne podcenjujte moči teh preprostih stavkov. Ljudje najpogosteje hrepenimo po tem, da bi nas bližnji cenili, zato besede potrditve močno potrebujemo. Izražanje ljubezni niso le besede rad(a) te imam ali ljubim te, svoja čustva lahko izrazite na številne, zelo raznolike načine. A znotraj tega jezika ljubezni je veliko dialektov – zelo so namreč pomembne besede, ki jih uporabljate.



2. Kakovosten čas



Kakovosten čas pomeni, da se osebi, s katero se družite, povsem posvetite. Četudi je včasih lahko prijetno že samo, da sedita skupaj in gledata televizijo ali brskata vsak po svojem telefonu, je to precej ubožna različica kakovostnega časa. Ta, ki ga preživljate z ljubljeno osebo, naj bo posvečen prav njej, ne nadaljevanki, tekmi, člankom, družabnim omrežjem ali filmu. Odložite telefon, ugasnite televizijo in se obrnite k človeku, ki sedi poleg vas. Pojdita na sprehod, vzemita si čas za obrok ali se samo pogovarjajta.

Pogosto si rečemo, kako hitro čas beži, zato ne pozabite, da se trenutek, ki mine, nikoli ne bo vrnil. To tudi pomeni, da vsi izgubljeni trenutki z ljubljeno osebo ne bodo nikdar nadomeščeni. Seveda kdaj pa kdaj vsi potrebujemo odklop od vsega, a ne pozabite na osebo, ki vaše življenje naredi boljše, prijaznejše, polnejše in bolj ljubeče. Vsi imamo vsak dan na voljo enako število ur, zato poskrbimo, da jih nekaj (povsem) posvetimo najdražjim.

3. Prejemanje daril



Seveda ne gre za to, kako drago je darilo, ki ga podarite ženi, ali kako veliko stvar ste kupili svoji mami za rojstni dan. A darila so vseeno eden ključnih jezikov ljubezni (za nekatere je pomemben bolj, za druge manj). V vsakem odnosu je dajanje najpomembnejša vrlina, a pri tretjem jeziku ljubezni gre za dobesedno, fizično dajanje daril, ki so nekakšen simbol ljubezni. Naj gre za majhen spominek, za šopek rož, za stvar, ki jo kupite ljubljeni osebi, ker ste jo videli na bolšjem sejmu ali na službeni poti – vsak izmed teh predmetov v sebi nosi sporočilo (Po)mislil sem nate.



Da bi nekomu nekaj kupili, morate nanj pomisliti. Že samo to je dejanje ljubezni. Če pa vam (ali vašemu partnerju) darovanje ne gre tako zlahka od rok, ste v odnosu, kjer se boste naučili drugačnega jezika ljubezni. Vi njegovega, on vašega – v tem je trik dobrega odnosa. Odkrijte, kaj je pomembno njemu, in mu povejte, kaj je vam.



4. Dejanja pomoči in podpore



Včasih darila niso tisto, kar lahko date, in prav tako to niso besede. Včasih so to dejanja, s katerimi pokažete, koliko vam ljubljena oseba pomeni. Ljubezen lahko izkažemo tudi s tem, da naredimo nekaj, kar tej osebi veliko pomeni. Pomita posoda, skrb za njen avto, nakup hrane ali pa organizacija izleta. Vsa ta dejanja (in številna druga) ji dajo vedeti, da ste si vzeli čas, določeno stvar skrbno načrtovali in izvedli – vse to zato, ker jo imate radi. Seveda to ne velja, če jih izvedete godrnjaje, zato se zavedajte, da tudi s temi dejanji sporočate svoja čustva. Verjemite, da bo vaša ljubljena oseba v vsakem primeru vedela in cenila, koliko časa, energije in skrbi ste v določeno dejanje vložili. In to vaju bo povezalo.



5. Fizični dotik



Brez fizičnega dotika ne gre. Že dojenčki se hitreje pomirijo v materinem naročju, se zadovoljno odzovejo na ljubeče dotike, božanje in poljube. Raziskave celo kažejo, da so takšni otroci pozneje, ko odrastejo, čustveno bolj zdravi. Držanje za roke, objemi, poljubi in tudi spolni odnosi so fizično izražanje čustev ljubezni. Za nekatere je to primarna oblika jezika ljubezni in se brez nje ne počutijo ljubljeni, spet za druge je morda veliko manj pomembna. Zato je pri tem spet ključna komunikacija, da drug drugemu povesta, kaj je za vaju najpomembnejša oblika izkazovanja ljubezni. Dobra novica pa je, da dotik ljubljene osebe ne zahteva veliko časa, saj so dovolj tudi majhni dotiki, ko greste mimo nje v kuhinji ali sedite v avtu na dolgi poti.



Pomembno je, da odkrijete, kateri jezik ljubezni je najpomembnejši za vas in za vašo ljubljeno osebo. Če se jezika razlikujeta, poiščita način, da drug drugemu izrazita ljubezen – ne le z jezikom, ki je vam blizu, pač pa tudi s tistim, ki ga razume druga oseba. To, da ste se pripravljeni temu prilagoditi, je samo po sebi še en, spet drugačen jezik ljubezni.