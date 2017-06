Pet jasnih znakov, da imate razmerje s čustvenim tiranom

Psihično nasilje v zvezi je velikokrat skrito, tiho, prikrito. Celo tisti, na katerega se vrši, se ga običajno ne zave, dokler ni prepozno, okolica pa ne vidi drugega kot ljubeč, tesno povezan par.

Res je, ne pušča modric, ki na daleč opozarjajo, da ni vse tako, kot se zdi, a uničena samozavest, nizka samopodoba in čustvene rane so globoke ter težko premagljive posledice psihičnega nasilja. Če se tudi vam dozdeva, da ste mu v zvezi izpostavljeni, si poglejte pet jasnih znakov, da je vaš dragi čustveni tiran in manipulator.

Za vse slabo ste vedno krivi vi

Manipulatorji in čustveni tirani se dobro zavedajo svojih napak, a v njihovi naravi je, da jih nočejo priznati. Ne sebi, kaj šele komu drugemu. V očeh drugih želijo biti popolni, nezmotljivi, pravi mali bogovi, zato za vse težave, ki se porajajo v odnosu in življenju na sploh, krivijo partnerja ter mu tako uničujejo samozavest.

Pogosto laže

Ker se ne ozirajo na čustva sočloveka in ravnajo zgolj v svojo korist, čustveni tirani lažejo o vsem: o svojih dejanjih, občutkih, posledicah, denarju … In pri tem sploh ne trenejo z očmi. Če ste ga že večkrat ujeli na laži, je nedvomno čas, da razmislite, s kakšnim človekom imate opraviti.

Vedno je žrtev

Kadar jim ne uspe doseči svojih ciljev in namer, vedno krivijo druge. Običajno partnerje, sodelavce, prijatelje, kolege, družino. Oni so zgolj žrtve nesrečnih okoliščin.

Ne ozira se na vaša čustva

To so ljudje, ki vselej gledajo samo nase in na svojo korist, občutki drugih so zanje povsem nepomembni. Ljudi okoli sebe (seveda v prvi vrsti partnerja) izkoriščajo za dosego svojih ciljev in jih tedaj, ko jih ne potrebujejo več, zavržejo kot star predmet. Tudi v zvezi prej ali slej zato pride do grdega razhoda. Kako dolgo odnos traja, je odvisno zgolj od interesa čustvenega tirana.

Prepoveduje vam druženje z drugimi

Spočetka morda ne neposredno, a z dejanji in s pripombami kaže, da mu ni všeč, da se družite s prijateljicami, sodelavci, celo z družino. Ker ga nočete jeziti, vse bolj omejujete stike z njimi in padate pod njegov vpliv. Sčasoma vas bo prepričal, da brez njega ne morete živeti, in si vas bo povsem podredil ter polastil. Če seveda ne boste čim prej zbrali dovolj moči in iz zveze z njim odšli.