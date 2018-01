Pet januarskih čustvenih zaobljub

Novo leto običajno začnemo z zaobljubami, ki se tičejo hujšanja, zakaj pa ne bi enkrat za spremembo poskusili s čustvenimi zaobljubami, ki nam lahko življenje spremenijo na bolje?

1. Bodite sebični

Vsak človek potrebuje malenkost časa samo zase in prav bi bilo, da bi si ga vzel brez slabe vesti ali partnerjevih očitkov. Ni realno, da ves čas posvetimo partnerju in pričakujemo, da bomo tako izpolnili svoja pričakovanja.

2. Načrtujte skupni čas

Časi, ko ste se lahko spontano posvečali partnerju, so mimo, tukaj je naporen delavnik, tu so otroci, hišni ljubljenček in tašča. Obvezno si začnite jemati čas samo zase in za partnerja, zapišite si ga na urnik in ga spoštujte kot vsako drugo obveznost, le da je ta prijetna.

3. Pogovarjajte se

Dobra komunikacija je pravzaprav skrivnost vsakega uspešnega odnosa, zato naj ta letos postane ena izmed prioritet. Ni treba, da se vedno lotevate velikih in pomembnih tem, zelo povezujoče so tudi malenkosti, o katerih skupaj kramljamo in se jim lahko nasmejimo.

4. Bodite, kar ste

Komunikacija, če ni iskrena, ne pomeni prav veliko. Povejte tisto, kar vam leži na duši, pa naj je pozitivno ali negativno, to ste vi in partner vas mora spoznati v vseh odtenkih, da vas lahko tudi ljubi v vseh odtenkih.

5. Otroke na urnik

Če imate otroke, veste, da jim velikokrat daste prednost pred svojimi potrebami in željami, tudi če ste zaradi tega prikrajšani. To je sicer lepo, a naj ne gre na škodo partnerstva. Razporedite si čas tako, da ga bo dovolj tudi za partnerja, urnik ne bo nikogar užalil, samo naredil bo red.